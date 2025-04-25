«صراع الوصافة» يشعل «الجولة 25» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

يشعل غياب الظفرة المتصدر عن «الجولة 25» من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بداعي الراحة، صراع الوصافة ومراكز المقدمة، في الجولة التي تنطلق يوم السبت بثلاث مباريات، وتُختتم يوم الأحد بثلاث مواجهات قوية، أبرزها الفجيرة ويونايتد.

ويجمع الصراع على وصافة الترتيب، في ظل غياب الظفرة المتصدر بـ47 نقطة من 22 مباراة، بين دبا الوصيف الحالي وله 43 نقطة من 21 مباراة، ويونايتد الثالث بـ 40 نقطة من 22 مباراة، حيث يتأهب «النواخذة» لاستقبال جلف أف سي صاحب المركز الأخير بـ7 نقاط، مساء الأحد، في مباراة تبدو فرص دبا فيها مواتية لرفع رصيده إلى 46 نقطة، وتقليص الفارق مع الظفرة إلى «نقطة».

في المقابل، يحل يونايتد المتعثر بالتعادل 1-1 مع جلف يونايتد في الجولة الماضية، ضيفاً على الفجيرة الخامس بـ 38 نقطة من 20 مباراة، في مواجهة مرتقبة الأحد، قد تحدد مسار المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، ولن تكون مهمة يونايتد سهلة أمام «الذئاب» الساعي للتمسك بحظوظ التأهل، وتعويض الخسارة أمام الظفرة في الجولة الماضية 0-2.

وتنطلق الجولة مساء السبت بثلاث مواجهات متزامنة عند الساعة الخامسة و55 دقيقة مساءً، أبرزها لقاء العربي «الرابع» بـ 39 نقطة مع الجزيرة الحمراء «العاشر» بـ 20 نقطة، على استاد سعود بن صقر في رأس الخيمة، ويستقبل الحمرية «الثاني عشر» وله 19 نقطة ضيفه مصفوت «التاسع» بـ 24 نقطة، بينما يلتقي الذيد «الثامن» وله 26 نقطة مع مجد «الثالث عشر» بـ 15 نقطة، في لقاء مهم للهروب من منطقة الخطر.



مباريات السبت

الحمرية – مصفوت 17:55

الجزيرة الحمراء – العربي 17:55

الذيد – مجد 17:55

مباريات الأحد

دبا – جلف أف سي 17:55

جلف يونايتد – الإمارات 17:55

الفجيرة – يونايتد 17:55

ترتيب الصدارة

1- الظفرة، 47 نقطة «22 مباراة»

2- دبا، 43 نقطة «21 مباراة»

3- يونايتد، 40 نقطة «22 مباراة»

4- العربي، 39 نقطة «21 مباراة»

5- الفجيرة، 38 نقطة «20 مباراة»