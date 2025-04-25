السبت 26 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«صراع الوصافة» يشعل «الجولة 25» في «دوري الأولى»

«صراع الوصافة» يشعل «الجولة 25» في «دوري الأولى»
25 ابريل 2025 19:50

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

يشعل غياب الظفرة المتصدر عن «الجولة 25» من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بداعي الراحة، صراع الوصافة ومراكز المقدمة، في الجولة التي تنطلق يوم السبت بثلاث مباريات، وتُختتم يوم الأحد بثلاث مواجهات قوية، أبرزها الفجيرة ويونايتد.
ويجمع الصراع على وصافة الترتيب، في ظل غياب الظفرة المتصدر بـ47 نقطة من 22 مباراة، بين دبا الوصيف الحالي وله 43 نقطة من 21 مباراة، ويونايتد الثالث بـ 40 نقطة من 22 مباراة، حيث يتأهب «النواخذة» لاستقبال جلف أف سي صاحب المركز الأخير بـ7 نقاط، مساء الأحد، في مباراة تبدو فرص دبا فيها مواتية لرفع رصيده إلى 46 نقطة، وتقليص الفارق مع الظفرة إلى «نقطة».
في المقابل، يحل يونايتد المتعثر بالتعادل 1-1 مع جلف يونايتد في الجولة الماضية، ضيفاً على الفجيرة الخامس بـ 38 نقطة من 20 مباراة، في مواجهة مرتقبة الأحد، قد تحدد مسار المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، ولن تكون مهمة يونايتد سهلة أمام «الذئاب» الساعي للتمسك بحظوظ التأهل، وتعويض الخسارة أمام الظفرة في الجولة الماضية 0-2.
وتنطلق الجولة مساء السبت بثلاث مواجهات متزامنة عند الساعة الخامسة و55 دقيقة مساءً، أبرزها لقاء العربي «الرابع» بـ 39 نقطة مع الجزيرة الحمراء «العاشر» بـ 20 نقطة، على استاد سعود بن صقر في رأس الخيمة، ويستقبل الحمرية «الثاني عشر» وله 19 نقطة ضيفه مصفوت «التاسع» بـ 24 نقطة، بينما يلتقي الذيد «الثامن» وله 26 نقطة مع مجد «الثالث عشر» بـ 15 نقطة، في لقاء مهم للهروب من منطقة الخطر.


مباريات السبت
الحمرية – مصفوت 17:55
الجزيرة الحمراء – العربي 17:55
الذيد – مجد 17:55

أخبار ذات صلة
«الفجيرة للبيئة» تناقش تخفيف آثار التغير المناخي
النسخة الأولى من معرض "طموح الظفرة للتوظيف" تعقد فعالياتها في أبوظبي

مباريات الأحد
دبا – جلف أف سي 17:55
جلف يونايتد – الإمارات 17:55
الفجيرة – يونايتد 17:55

ترتيب الصدارة
1- الظفرة، 47 نقطة «22 مباراة»
2- دبا، 43 نقطة «21 مباراة»
3- يونايتد، 40 نقطة «22 مباراة»
4- العربي، 39 نقطة «21 مباراة»
5- الفجيرة، 38 نقطة «20 مباراة» 

دوري الدرجة الأولى
الظفرة
الفجيرة
دبا الفجيرة
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس بساحة القديس بطرس في روما
الأخبار العالمية
بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس بساحة القديس بطرس في روما
اليوم 12:29
ترامب يصل إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس
الأخبار العالمية
ترامب يصل إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس
اليوم 12:19
«مدرب رديف» يقود ريال سوسيداد
الرياضة
«مدرب رديف» يقود ريال سوسيداد
اليوم 12:15
«الإمارات للدراجات» يتصدر «فويلتا أستورياس»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يتصدر «فويلتا أستورياس»
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©