بكاء حكم نهائي كأس إسبانيا من انتقادات ريال مدريد!



إشبيلية (رويترز)



أجهش ريكاردو دي بورجوس بنجويتشيا، حكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا السبت بين ريال مدريد وبرشلونة بالبكاء، رداً على مقطع مصور ينتقده نشرته قناة ريال مدريد التلفزيونية.

ويُظهر المقطع، الذي بُث الخميس، ما وصفته القناة بسلسلة من الأخطاء التي ارتكبها دي بورجوس طوال مسيرته.

ويُعد هذا المقطع أحدث حلقة في سلسلة من الحلقات التي أجرتها قناة الفريق، والتي تنتقد فيها الحكام الإسبان.

وأبدى دي بورجوس حزنه خلال مؤتمر صحفي، قائلاً «عندما يصل طفل إلى المدرسة ويخبره أصدقاؤه أن والده لص، فهذا يُثير اشمئزازك».

وأكد الحكم على نزاهته والتحديات التي يواجهها العديد من الحكام، على صعيد كرة القدم الاحترافية وعلى مستوى الدرجات الأدنى.

وقال «ما أفعله هو محاولة تثقيف ابني وإخباره بأن والده رجل نزيه، وأنه يرتكب أخطاء مثل أي رياضي آخر، إنه لأمر صعب للغاية، ولا أنصح به أي أحد».

وأضاف «ما نمر به ليس صائباً بالنسبة للعديد من زملائنا، ليس فقط في بطولات الدوري المحترفة، بل أيضاً في بطولات الدرجات الأدنى، وليفكر الجميع في وجهتنا، وما نريده من الرياضة ومن كرة القدم».

ولم يصدر أي رد فوري من ريال مدريد بشأن تعليقات دي بورجوس.

وصرح بابلو جونزاليس فويرتيس، الحكم المسؤول عن تقنية حكم الفيديو المساعد في نهائي السبت، بأن الحكام سيتخذون قريباً إجراءات، نظراً للضغط المستمر الذي يواجهونه، وقال «نبدأ باتخاذ إجراءات حقيقية، ولن نسمح بما يحدث».

وأضاف «بعد أيامٍ قليلة، سترون جميعاً ما سيحدث، سنصنع التاريخ ولن نستمر في تحمل ما نتحمله، هل سنقوم بإضراب؟ ستعرفون أخبارنا قريباً».

وفي فبراير الماضي، سلّط الاتحاد الإسباني لكرة القدم الضوء على مخاوف الحكام بشأن الإساءة، مستشهداً بقضية الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو، الذي تعرض لانتقادات لاذعة بعد إشهار البطاقة الحمراء لجود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد.

وقبل بضعة أسابيع، قدم ريال مدريد أيضاً شكوى ضد الحكام الإسبان عقب خسارته 1-صفر أمام إسبانيول.