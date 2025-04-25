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الرياضة

إنقاذ عائلة لاعب بعد «الاختطاف» في الإكوادور!

إنقاذ عائلة لاعب بعد «الاختطاف» في الإكوادور!
25 ابريل 2025 20:43

 
كيتو (أ ب)

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أكدت شرطة الإكوادور إنقاذ عائلة لاعب كرة القدم الإكوادوري جاكسون رودريجيز، بعد اختطافها من منزلها في مدينة جواياكيول الساحلية.
واختبأ رودريجيز «26 عاماً» تحت سريره، بينما تم اختطاف زوجته «24 عاماً»، وابنه «5 سنوات» يوم الأربعاء الماضي على يد أربعة أشخاص «ملثمين ومسلحين بشكل كبير» اقتحموا المنزل في حي موتشو لوتي.
وقال بابلو دافيلا، قائد الشرطة، إن الزوجة والطفل تلقيا رعاية طبية بعد إطلاق سراحهما وهما بأمان حالياً.
وأضاف دافيلا أن الخاطفين طالبوا بالحصول على 500 ألف دولار لإطلاق سراح الزوجة والطفل، ولكن العائلة رفضت الدفع.
يذكر أن رودريجيز يلعب في مركز الظهير الأيسر لفريق إيميليك الإكوادوري.
وعثر رجال الشرطة على الزوجة والابن في حي «إل فورتين» الشعبي الواقع في الجزء الشمالي الغربي من المدينة. 

 

كرة القدم
الإكوادور
كيتو
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