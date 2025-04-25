ماريسكا يطالب باحترام عمله في تشيلسي!



لندن (أ ف ب)



أصرّ الايطالي أنتسو ماريسكا أن موسمه الأول في نادي تشيلسي الإنجليزي لم يكن فاشلاً، بعد الانتقادات التي تعرض لها على خلفية تكتيكاته المحافظة، في ظل السباق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وباتت آمال النادي اللندني للتأهل إلى المسابقة القارية المرموقة مهددة، حيث يحتل المركز السادس قبل 5 مراحل على نهاية الدوري الممتاز.

وفاز «البلوز» ست مرات فقط في آخر 17 مباراة في الدوري، قبيل مواجهته أمام إيفرتون على ملعب ستامفورد بريدج السبت.

وبات تشيلسي يتخلف بفارق نقطتين عن نيوكاسل الخامس، بعد أن عوض تأخره ليهزم فولهام 2-1.

وغادر ماريسكا الملعب بعد دربي غربي لندن فور انطلاق الصافرة الأخيرة بسرعة، ومن دون أن يحتفل في خطوة فُسِّرت على أنها رد نتيجة الانتقادات المتزايدة من المشجعين.

ويشكو مشجعو النادي من الأسلوب الحذر للفريق، فلم يترددوا عن إطلاق صيحات الاستهجان ضد ماريسكا ولاعبيه في مناسبات عدة خلال الموسم.

ورأى ماريسكا أنه يستحق الاحترام لعمله في تشيلسي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال ماريسكا للصحفيين «مقارنةً بالعامين الماضيين، لم يكن الموسم فاشلاً».

وتابع «كم مرة في العامين الماضيين تأهل تشيلسي لدوري أبطال أوروبا؟، وهذا الموسم كنا ضمن الصراع طوال الموسم تقريباً، هل هذا تطور أم لا؟ إنه تطور أكيد».

وعلى الرغم من أن إدارة تشيلسي أنفقت 1.3 مليار دولار أميركي لتدعيم النادي منذ عام 2022، إلا أن الفريق لم يحرز بعد أي لقب منذ رحيل الميلياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وبعد أن احتل تشيلسي المركز الثاني في إحدى فترات الموسم بفارق نقطتين عن ليفربول القريب من اللقب، اتهم ماريسكا المشككين بعدم الاعتراف بتطور أداء تشيلسي.

وشرح «مقارنة بالعامين الماضيين، من الواضح تماماً أن هناك تطوراً».

وتابع «إن أردتَ أن ترى ذلك، فستراه، وإن لم تُرِد رؤيته، فلن تراه، الأمر يعتمد على الطريقة التي تنظر بها، أنا أرى ذلك، علينا التزامٌ بإيصال هذا النادي إلى المكانة التي يستحقها، لقد رأينا النتائج، أنا، المدرب، والنادي، لدينا جميعاً الطموح، أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن نصل إلى هناك قريباً جداً».

ورداً على سؤاله عن علاقته بجماهير تشيلسي، أجاب ماريسكا «أتفهم الموقف، إنه الجمهور نفسه الذي هتف بأن تشيلسي قد عاد وأظهر أنه سعيد، وتابع «الآن ولأننا لم نفز بنفس عدد المباريات على غرار انطلاقة الموسم، يظهرون أنهم غير سعداء».