ألونسو يرفض الضغوط لـ«تقرير المصير»!



دوسلدورف (د ب أ)



رفض تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، التحدث عن مستقبله بعد الموسم الحالي، وسط ضغوط كبيرة من مسؤولي النادي لمعرفة قراره.

وقال للصحفيين عشية مواجهة أوجسبورج السبت بالدوري الألماني (البوندسليجا): «أريد أن أقوم بعملي وأن أدرب الفريق وأعده للمباريات، لا أريد التفكير في أبعد من ذلك، هذا ليس جيداً في كرة القدم».

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022، وقاد الفريق للفوز بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي، ولم يحافظ الفريق على نفس المستوى هذا الموسم، حيث يبتعد عن بايرن ميونيخ متصدر جدول الترتيب، بفارق ثماني نقاط، مع تبقي أربع جولات.

ويحسم البايرن لقب الدوري السبت إذا تغلب على ماينز، وفشل ليفركوزن في الفوز على أوجسبورج.

ويمتد عقد ألونسو لعام 2026، ولكن ذكرت تقارير أنه من الممكن أن يرحل لأحد الأندية التي لعب لها في السابق.

وارتبط اسم ألونسو بالانتقال لريال مدريد، الذي تُوج معه بلقب دوري الأبطال في 2014، خاصة وأن هناك ضغوطاً لرحيل كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق.

وبسؤاله عما إذا كان بإمكانه نفي أنه سيصبح المدير الفني لريال مدريد، قال ألونسو: «لا أعرف ما سيحدث، والوضع واضح بالنسبة لي، هناك لحظة لكل شيء، من المبكر الحديث عن هذا، يجب أن ننتظر».

وقال فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لليفركوزن إنه يريد قرار ألونسو قبل نهاية الموسم، وقال سيمون رولفس، المدير الإداري للشؤون الرياضة، أن النادي كان في مفاوضات مع ألونسو بشأن ضرورة اتخاذ قراره سريعاً.

وقال ألونسو إنه كان في مفاوضات جيدة مع كارو ورولفس وأنه «سيعلن عندما يكون هناك ما يمكن الإعلان عنه».

وعن المباريات المقبلة، قال ألونسو إنهم يريدون إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، وقال إن النتائج الأخيرة، التي تضمنت التعادل مع يونيون برلين وسانت باولي «لم تكن المرجوة».

وقال:«نريد أن ننهي الموسم بأفضل شكل ممكن. الشعور حالياً ليس الأفضل، ولكننا سنقدم كل ما عندنا في المباريات الأخيرة». وأضاف:«يجب أن ننظر للأمام والاستعداد كمحترفين للمباراة المقبلة. لست راضياً عن أدائنا في الأسبوعين الماضيين، ولكننا حرصنا على إصلاح هذا، نريد أن نترك انطباعاً جيداً غداً».

أضاف:«نريد الاستمتاع بالمباريات الأخيرة وأن يكون هناك انسجام وسلاسة في الأداء على أرض الملعب».

وأثنى ألونسو على المدافع جوناثان تاه، الذي أعلن رحيله عن النادي بعدما قضى معه 10 أعوام، وقال ألونسو: «سلوكه، احترافيته، ثبات مستواه هذا الموسم كان مذهلاً». وأضاف: «جوناثان تاه كان لاعباً مهماً بالنسبة لي منذ اللحظة الأولى، هو لاعب من الطراز الأول، ومحترف بدرجة عالية، وإنسان رائع، من المؤسف أنه لن يبقى معنا، لكنه يستحق أن يتخذ القرار المناسب لنفسه ولمستقبله».