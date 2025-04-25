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الرياضة

الإصابة تنهي موسم دالوت مع مانشستر يونايتد

الإصابة تنهي موسم دالوت مع مانشستر يونايتد
25 ابريل 2025 21:17

 
لندن (د ب أ)

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قال البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن المدافع ديوجو دالوت عانى من إصابة قوية في ربلة الساق، قد تنهي موسمه.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن دالوت «26 عاماً» شارك في 51 مباراة مع الفريق هذا الموسم في كل البطولات، وغاب عن مباراة واحدة فقط بسبب الإيقاف.
ودخل دالوت بديلاً في المباراة التي خسرها الفريق صفر-1 أمام وولفرهامبتون ببطولة الدوري يوم الأحد الماضي، حيث سعى أموريم إلى منحه بعض الدقائق قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيك بلباو الإسباني بقبل نهائي الدوري الأوروبي.
ورغم ذلك تعرض اللاعب البرتغالي صاحب المراكز المتعددة إلى إصابة عضلية قوية تهدد بإنهاء موسمه، وقال أموريم قبل مواجهة بورنموث، الأحد ببطولة الدوري الإنجليزي: «ديوجو دالوت سيغيب عن المباراة، ولا نعرف كم من الوقت سيكون خارج الفريق، لكنه سيغيب عن المباريات المقبلة وسنرى حتى النهاية».
وبسؤاله حول مدى إمكانية نهاية موسم دالوت، قال أموريم: «هناك إمكانية لذلك لكنني لا أعرف». 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
روبن أموريم
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