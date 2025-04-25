تغريم ملاكم 500 ألف دولار لتجاوز الوزن!



لندن (رويترز)



يتم تغريم كريس يوبانك جونيور 500 ألف دولار، بعد تجاوزه الحد الأقصى للوزن بنحو 0.0141 جرام، قبل المباراة التي طال انتظارها السبت مع مواطنه البريطاني كونور بين في استاد نادي توتنهام في لندن.

وجاء الملاكم بين أخف وزناً من المتوقع مسجلاً 70.94 كيلوجرام، في حين يبلغ الحد الأقصى لوزن الملاكم للمباراة، المؤلفة من 12 جولة في وزن المتوسط برعاية مجلة ذا رينج، عند 72.57 كيلوجرام، وبلغ وزن يوبانك 72.59 كيلوجرام في محاولته الثانية لقياس وزنه بدون جمهور في أحد فنادق لندن.

واتفق الملاكمان على بند إعادة الترطيب، وهو بند تعاقدي يمنعهما من اكتساب أكثر من 4.53 كيلوجرام بين وزنهما الجمعة وفحص آخر للوزن السبت.

ومن المقرر أن يلتقي الثنائي وجهاً لوجه في عملية وزن في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وكان يوبانك (35 عاماً) والذي حقق 34 فوزاً، منها 25 انتصاراً بالضربة القاضية مقابل ثلاث هزائم، خاض من قبل نزالات في فئة فوق متوسط، بينما يتراجع بين (28 عاماً)، والذي لم يخسر في 23 نزالاً منها الفوز في 14 نزالاً بالضربة القاضية، أغلبهم في وزن الوسط، بواقع فئتين.

ويوبانك هو بطل العالم للوزن المتوسط في منظمة الملاكمة الدولية، وتم تغريمه بالفعل 100 ألف جنيه إسترليني (133210 دولارات) من قبل مجلس مراقبة الملاكمة في بريطانيا، بعدما هشم بيضة في وجه منافسه بين في مؤتمر صحفي في فبراير الماضي.