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الرياضة

هالاند ورودري يقتربان من العودة إلى مانشستر سيتي

هالاند ورودري يقتربان من العودة إلى مانشستر سيتي
25 ابريل 2025 21:36

مانشستر (أ ب)

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اقترب الثنائي إيرلينج هالاند ورودري ثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، من العودة للمشاركة مع الفريق، بعدما تغيبا لفترة طويلة بسبب الإصابة.
ولكن لن يتمكن الثنائي من المشاركة في مباراة الدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي التي تقام الأحد أمام نوتنجهام فورست.
ولم يلعب هالاند من إصابته في الكاحل يوم 30 مارس، ولكن عاد اللاعب للتدريبات الجماعية.
وقال جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي: «هو يتحسن خطوة بخطوة، لم يتدرب مع الفريق بعد، ولكننا كيف ستطور الأمور في الأيام المقبلة».
وغاب رودري لفترة أطول، منذ تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي 22 سبتمبر الماضي.
وقال جوارديولا إن لاعب الوسط، الفائز بالكرة الذهبية، يتدرب مع الفريق الأول ويؤدي بشكل جيد جداً»، مضيفاً أنه سيتبع توجيهات الطاقم الطبي للنادي بخصوص عودته.
وأضاف: «لا أعرف ما الذي يريده رودري، ولكن الأطباء سيخبرونني، (جوسيب لديك الضور الأخضر لإعطائه بعض الدقائق أو ما إلى ذلك)، أنا أعتمد على الأطباء في هذه الحالة».
ويلتقي مانشستر سيتي مع نوتنجهام فورست الأحد على ملعب ويمبلي، بعدما وصل لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة على التوالي.
ويهدف مانشستر سيتي للظهور للمرة الثالثة على التوالي في النهائي، حيث فاز باللقب وخسره أمام مانشستر يونايتد في آخر موسمين.
وبعد مباراة الأحد، سيتبقى لمانشستر سيتي أربع مباريات في الدوري، حيث يسعى لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتوجه للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في أميركا في يونيو ويوليو.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
رودري
بيب جوارديولا
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