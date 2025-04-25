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الرياضة

فليك يدعو لاعبيه للاستمتاع بنهائي كأس إسبانيا أمام ريال مدريد

فليك يدعو لاعبيه للاستمتاع بنهائي كأس إسبانيا أمام ريال مدريد
25 ابريل 2025 22:00

 
إشبيلية (أ ف ب)

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دعا الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة لاعبيه الشبان لـ «الاستمتاع» بمواجهة الغريم التقليدي ريال مدريد في نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم السبت في إشبيلية.
ينافس النادي الكاتالوني على تحقيق رباعية تاريخية محتملة هذا الموسم عشية مواجهة الكأس، ذلك بعد فوزه بالكأس السوبر الإسبانية في يناير بمواجهة ريال نفسه.
وفي مواجهتي الكلاسيكو هذا الموسم، فاز العملاق الكاتالوني 4-0 في الدوري المحلي في أكتوبر الماضي ثم 5-2 في النهائي الذي أقيم في السعودية، لكن فليك قال إن فريقه ليس الأوفر حظاً للفوز بالضرورة.
وقال فليك في المؤتمر الصحفي «يجب أن نستمتع بالمباراة، لدينا فريق شاب جداً، إنها تجربة رائعة، أن نخوض هذا النهائي، ضد أحد أفضل الفرق في العالم».
وتابع «النهائي دائماً مختلف، لا يتعلق الأمر بالأوفر حظاً، نريد أن نبدأ المباراة بقوة ونريد أن نقاتل من أجل هذا اللقب».
وعانى «النادي الملكي» هذا الموسم، حيث خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال، كما يتخلف بفارق أربع نقاط عن برشلونة في ترتيب «الليجا».
ويقود تشكيلة برشلونة العديد من اللاعبين الشبان على رأسهم لامين يامال (17 عاماً)، باو كوبارسي، جافي، بيدري وغيرهم.
وقال قائد برشلونة الأوروجوياني رونالد أراوخو «أنا متفاجئ بمدى روعة عقليتهم».
وتابع «لا يشبه الامر كأننا نخوض نهائياً غداً، إنهم هادئون جداً،هؤلاء الفتيان من لاماسيا، إنهم يفاجئونني كثيراً».
وأضاف «ليس فقط كوبارسي، لامين، فيرمين لوبيز، بل أيضاً هيكتور فورت، الجميع، إنهم مذهلون، هؤلاء اللاعبون من لاماسيا رائعون، لا يخافون من شيء».

إسبانيا
كأس إسبانيا
برشلونة
ريال مدريد
هانسي فليك
لامين يامال
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