«النيران الصديقة» تطيح الأهلي من «أبطال أفريقيا»!

القاهرة (د ب أ)



تأهل صن داونز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل مع مضيفه الأهلي المصري 1-1، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.

وتقدم الأهلي بهدف سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 24، وتعادل صن داونز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة بهدف عكسي سجله ياسر إبراهيم، بالخطأ في مرمى فريقه.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل السلبي، ليتعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1-1، ولكن صعد صن داونز للنهائي، مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وبات هذا التعادل هو الثامن بين الأهلي وصن داونز في تاريخ مواجهتهما المباشرة، علماً بأن كل فريق فاز على الآخر خمس مرات.