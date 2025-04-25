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الرياضة

ريال مدريد يهدد بالانسحاب من نهائي كأس إسبانيا أمام برشلونة

ريال مدريد يهدد بالانسحاب من نهائي كأس إسبانيا أمام برشلونة
25 ابريل 2025 22:22

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

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في تطور صادم، يفكر ريال مدريد بشكل جاد في مقاطعة نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة، يوم السبت، وتشهد الأجواء ما قبل المباراة النهائية التي تقام الأحد على ملعب «لا كارتوجا» في إشبيلية المزيد من التوتر، عقب المؤتمر الصحفي المثير للغضب للحكم ريكاردو دي بورجوس بينجويتكسيا وحكم الفيديو المساعد بابلو جونزاليس فويرتيس، اللذين انتقدا مقاطع الفيديو التي بثتها قناة ريال مدريد.
وبناء على هذه التصريحات، طالب ريال مدريد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتغيير حكام مباراة الغد، حيث يعتقدون أن الحكام المعنيون حالياً قد لا يكونون محايدين، لكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفض مثل هذه الاحتمالية، ووصفها بأنها «غير قابلة للتطبيق»، ما أثار رد فعل قوي من جانب النادي الملكي، وبحسب صحيفة «ماركا».
وبالفعل انسحب ريال مدريد من جميع الفعاليات الرسمية التي تسبق المباراة، بما في ذلك المؤتمر الصحفي المقرر، وجلسة التدريب، والصورة الجماعية، احتجاجاً على طاقم التحكيم المخصص للنهائي، والآن يفكرون في إمكانية الانسحاب من المباراة النهائية بشكل كامل، في الوقت الذي يقوم فيه قسمهم القانوني بإعداد بيان رسمي يطلب فيه اعتذارا من مسؤولي المباراة.
ومن جانب برشلونة، يظل التركيز منصباً على المباراة، ولكن هناك حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تطور الوضع، وبعد اكتمال الاستعدادات كافة وسفر آلاف المشجعين إلى إشبيلية، يتم التعامل بحذر مع احتمال انسحاب ريال مدريد في اللحظة الأخيرة.

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