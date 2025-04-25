الهلال يستعرض بـ «سباعية» في «النخبة الآسيوية»



جدة (أ ف ب)



ألحق الهلال هزيمة ثقيلة بجوانجو الكوري الجنوبي بسباعية نظيفة ضمن منافسات ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم على ملعب الإنماء في جدة، حاسما عبوره إلى الدور نصف النهائي.

وتناوب على تسجيل سباعية الهلال سبعة لاعبين مختلفين، الصربي سيرجي سافيتش (6)، البرازيلي ماركوس ليوناردو (25)، سالم الدوسري (33)، الصربي ألكسندر ميتروفيتش (55)، مالكوم فيليب (79)، ناصر الدوسري (84) وعبدالله الحمدان (88).

ويلتقي الهلال في دور الأربعة الفائز بين مواطنه الأهلي وبوريرام التايلاندي اللذين يتواجهان السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

واستهل بطل السعودية اللقاء بقوة مستحصلاً على ركلة ركنية بعد عرضية من البرتغالي جواو فيليكس إلى منطقة السيد ياردات أبعدها الدفاع (5)، قبل أن يتابع سافيتش الركنية برأسية في الشباك (6).

وحصل جوانجو على فرصة إدراك التعادل، عندما مرر البرازيلي ريس الكرة إلى جاسر أساني لكن حارس الهلال المغربي ياسين بونو كان يقظا في إبعاد تسديدة اللاعب الألباني المنخفضة (9).

وبعد أن أهدر الدوسري وميتروفيتش فرصة هدفين محققين توالياً، في ظل دور متألق لحارس جوانجو كيم كيونج-مين (17)، انتزع الهلال الثاني بعدما تقدم فيليب على الجهة اليمنى، قبل أن يمرر كرة خلفية إلى ليوناردو قبل أن يسكن كرته في الزاوية المنخفضة اليسرى (25).

وأضاف الدوسري الثالث بعد تمريرة من البرتغالي روبن نيفيش وضعت الأول على انفراد بالمرمى فلم يتردد بإسكان كرته المرمى (33).

وتابع الهلال في الثاني من حيث أنهى في الأول، فأرسل سافيتش عرضية رائعة مكنت مواطنه ميتروفيتش من التسديد بكل سهولة في المرمى (55).

وبتمريرات متبادلة بين ميتروفيتش ومالكوم، نجح الأخير في تسجيل الخامس بتصويبة قوية سكنت الشباك (79)، قبل أن يدون الدوسري اسمه على قائمة هدافي اللقاء بتصويبة قوية اثر تمريرة محمد كنو (84)، واختتم عبدالله الحمدان المهرجان بتسجيل السابع (88).