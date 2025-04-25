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الرياضة

بيراميدز إلى «نهائي تاريخي» في «أبطال أفريقيا»

بيراميدز إلى «نهائي تاريخي» في «أبطال أفريقيا»
26 ابريل 2025 01:02


القاهرة (د ب أ)

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تأهل بيراميدز المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 3- 2، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم أورلاندو بايرتس بهدف سجله ريليبوهيلي موفوكينج في الدقيقة 41، وتعادل فيستون ماييلي لبيراميدز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني، سجل موهاو نوكوتا الهدف الثاني لأورلاندو في الدقيقة 52، قبل أن يسجل رمضان صبحي هدف التعادل في الدقيقة 57، ثم سجل ماييلي الهدف الثاني له والثالث لبيراميدز في الدقيقة 84.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل السلبي، ليصعد بيراميدز فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 -2.
بهذا الفوز تأهل بيراميدز إلى النهائي، حيث سيواجه فريق صن داونز الجنوب أفريقي الذي أخرج الأهلي المصري من البطولة، بعدما تعادلا 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ولكنه تفوق بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

مصر
دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز
جنوب أفريقيا
الأهلي
صن داونز
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