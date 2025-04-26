نوير.. «خطوة العودة» إلى بايرن ميونيخ



ميونيخ (د ب أ)



عاد مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إلى تدريبات الفريق الجماعية، بعد شفائه من الإصابة في ربلة الساق «السمانة»، ويمكن أن يشارك في المباريات قبل نهاية هذا الموسم من الدوري الألماني.

وذكر البايرن أن نوير شارك في أجزاء من مران الجمعة، وهي المشاركة التي وصفها النادي بأنها «خطوة مهمة نحو العودة».

وتعرض نوير «39 عاماً» للإصابة مطلع مارس، ومنذ ذلك الوقت حل جوناس أوربيج محله في التشكيل الأساسي، وتتبقى أربع جولات على نهاية الدوري الألماني، ويمكن لبايرن أن يتوج باللقب السبت، إذا فاز على ماينز، وفشل باير ليفركوزن في الفوز على أوجسبورج.

ويشارك البايرن أيضاً في كأس العالم للأندية، التي تقام في يونيو ويوليو المقبلين في أميركا.