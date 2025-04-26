«الجوجيتسو» يختتم تحضيرات «باريس الجائزة الكبرى»

باريس (الاتحاد)

اجتاز لاعبو المنتخب الوطني للجوجيتسو، إجراءات الوزن الرسمية، استعداداً للمشاركة في بطولة باريس الجائزة الكبرى للجوجيتسو، التي تقام في العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة المنتخب في إطار استراتيجية اتحاد الجوجيتسو لتعزيز حضور الدولة في البطولات العالمية، وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية، ودعم مسيرة اللاعبين نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

وحضر إجراءات الوزن مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني، حيث أكد المنهالي جاهزية اللاعبين وثقة الاتحاد بقدرتهم على المنافسة وتقديم مستويات متميزة تليق بمكانة الدولة الرياضية.

وقال المنهالي: «الروح العالية والجاهزية التي لمسناها لدى اللاعبين تعكس استعدادهم الكامل لخوض المنافسات بثقة، وتمثيل الدولة بأفضل صورة في هذا المحفل الدولي».

من جانبه، أعرب اللاعب سعيد الكبيسي، الذي ينافس في فئة وزن 85 كجم، عن تطلع المنتخب إلى تحقيق نتائج مميزة، مؤكداً أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحضور الدولي للجوجيتسو الإماراتي، والارتقاء برصيد الإنجازات الرياضية للدولة.