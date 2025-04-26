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الرياضة

«الملك 38» يفشل في إنقاذ ليكرز!

«الملك 38» يفشل في إنقاذ ليكرز!
26 ابريل 2025 11:27

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)


لم تكن 38 نقطة من «الملك» ليبرون جيمس كافية، لتجنيب لوس أنجلوس ليكرز الخسارة أمام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 104-116، وتأخره 1-2 في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي أيه». 

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وسجل جايدن ماكدانيالز 30 نقطة هي الأعلى له في «بلاي أوف»، وأضاف النجم أنتوني إدواردز 29 نقطة لمينيسوتا الذي ختم المباراة بسلسلة من 13 نقطة مقابل واحدة فقط لليكرز.
وفيما أعاق المرض السلوفيني لوكا دونتشيتش «17 نقطة و8 تمريرات حاسمة و7 متابعات»، حمل جيمس العبء على كتفيه، وتخطى الرقم القياسي لعدد النقاط في «البلاي أوف» للاعب يتخطى الأربعين، وكان الرقم السابق بحوزة كريم عبد الجبار في نهائي 1987 عندما سجل 32 نقطة.
وكان مينيسوتا انتزع فوزاً من أرض ليكرز في أول مباراتين، وهو يأمل في تعزيز التقدم عندما يستضيف المباراة الرابعة الأحد، ويتأهل الفائز في أربع مباريات من أصل سبع إلى نصف نهائي المنطقة الغربية.
أضاف جيمس 10 متابعات وأربع تمريرات حاسمة، وسجل ثلاث ثلاثيات متتالية في الربع الأخير أبقت ليكرز على مقربة من مينيسوتا.
تعادل الفريقان 103-103 قبل 4:37 دقائق من النهاية، بعد سلة من دونتشيتش الذي كان يعاني مشكلة في المعدة، قال مدربه جيه جيه ريديك إنها تسببت في تقيئه طوال اليوم.
رد إدواردز بثلاثية وأخرى لناز ريد. وبعد سلة سهلة، صد إدواردز الياباني روي هاتشيمورا، ورفع ماكدانيالز الفارق إلى 116-104 قبل 39 ثانية من النهاية.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
ليبرون جيمس
لوس أنجلوس ليكرز
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