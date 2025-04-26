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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتصدر «فويلتا أستورياس»

«الإمارات للدراجات» يتصدر «فويلتا أستورياس»
26 ابريل 2025 12:13

أبوظبي (الاتحاد)

أنهى فريق «الإمارات XRG» للدراجات، المرحلة الثانية من سباق «فويلتا أستورياس» في المركزين الثاني والثالث، غير أن الحصاد كان أثمن هذه المرة، حيث تمكن مارك سولير، رغم حلوله ثالثاً في المرحلة، من الانفصال عن المجموعة الرئيسية وانتزاع قميص المتصدر.
وبينما تألق سولير كأفضل دراج في المجموعة الرئيسية، حُسمت معركة الفوز بالمرحلة بين آخر من تبقّى من مجموعة المتقدمة، زميله في الفريق جوليوس جوهانسن، ودراج فريق موفيستار إيفان جارسيا كورتينا.
وقدّم الثنائي أداءً شرساً في الكيلومترات العشرين الأخيرة، حيث تبادلا الهجمات ورفعا نسق السباق إلى أقصى حد، لكنهما وصلا معاً إلى الكيلومتر الأخير قبل أن ينجح كورتينا في التفوق على جوهانسن في الانطلاقة نحو خط النهاية، وبحلوله في المركز الثاني، حقق جوهانسن أفضل نتيجة له منذ انضمامه إلى فريق «الإمارات XRG» خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وخلف سولير في المرحلة، واصل زميلاه في فريق الإمارات XRG، أنطونيو مورجادو وأدريا بريكاس، التألق بإنهائهما المرحلة في المركزين السادس والسابع على التوالي، مما مكّن بريكاس من التقدم إلى المركز الرابع في التصنيف العام.

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نتائج المرحلة الثانية:
1- إيفان جارسيا كورتينا (موفيستار) - 3 ساعات و48 دقيقة و33 ثانية
2- جوليوس جوهانسن (الإمارات XRG) - +1 ثانية
3- مارك سولير (الإمارات XRG) - +41 ثانية

التصنيف العام للسباق:
1- مارك سولير (الإمارات XRG) - 7 ساعات و50 دقيقة و57 ثانية
2- هوجو دي لا كايي (برجوس بوربيليت BH) - +1:51
3- صامويل فرنانديز (كاجا رورال- سيجوروس RGA) - +1:53
4- أدريا بريكاس (الإمارات XRG) - +3:12

فريق الإمارات للدراجات
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