«مدرب رديف» يقود ريال سوسيداد



برشلونة (أ ف ب)



أعلن ريال سوسيداد، عاشر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن مدرب الفريق الرديف سيرخيو فرانسيسكو سيحل مكان إيمانول ألجواسيل في قيادة النادي الباسكي الموسم المقبل.

وجاء في بيان النادي: «توصل ريال سوسيداد وسيرجيو فرانسيسكو لاتفاق من أجل أن يتولى قيادة الفريق الموسم المقبل، ووقع المدرب الحالي للفريق الرديف على عقد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027».

وكان ريال سوسيداد أعلن أن ألجواسيل سيترك منصبه مع نهاية عقده هذا الصيف.

وتولى ألجواسيل قيادة الفريق منذ ديسمبر 2018، وقاد النادي الباسكي لإحراز لقب كأس إسبانيا بعد عامين، إضافة إلى بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2024.

ويحتل سوسيداد المركز العاشر في ترتيب الدوري الإسباني، لكنه لا يزال يحتفظ بآمال التأهل إلى إحدى المسابقات القارية الموسم المقبل.

يستضيف جاره الباسكي أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الدوري المحلي، في مباراته المقبلة المقررة في 4 مايو.