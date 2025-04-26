شباب الأهلي والشارقة يتقاسمان «الذهب» في «زوجي الطاولة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تُوِّج شباب الأهلي والشارقة بلقبي بطولة الدولة لزوجي الرجال والناشئين لكرة الطاولة موسم 2024-2025، بعدما فرض نجوم «الفرسان» سيطرتهم على منصة التتويج في فئة «زوجي الرجال»، بحصد «الثنائي» جاسم لنجاوي وصلاح عبدالحميد الميدالية الذهبية، على حساب ثنائي الشارقة أحمد سعيد ولي هونج المتوجين بالميداليات الفضية، فيما تقاسم المركز الثالث كلٌ من الثنائي نبيل الزرعوني وبيترو كيم «الشارقة»، ودمتري زخروف وإبراهيم سيف «شباب الأهلي».

وفي فئة زوجي الناشئين، توَّج «ثنائي» الشارقة، أحمد سعيد ولي هونج، باللقب والميداليات الذهبية، بفوزهما على ثنائي النصر، علي الحواي ويوسف الحواي، بينما ذهبت الميداليات البرونزية جائزة المركز الثالث مناصفةً إلى «ثنائي» الوصل، ناصر المري وزكريا يحيى، و«ثنائي» الشارقة، محمد سعيد وفيصل محمد.

وشهدت مراسم التتويج حضور عبدالرحمن المنهالي، عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة والمدير المالي، الذي قام بتكريم الفائزين بالكؤوس والميداليات.