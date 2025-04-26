الأحد 27 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي والشارقة يتقاسمان «الذهب» في «زوجي الطاولة»

شباب الأهلي والشارقة يتقاسمان «الذهب» في «زوجي الطاولة»
26 ابريل 2025 14:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)


تُوِّج شباب الأهلي والشارقة بلقبي بطولة الدولة لزوجي الرجال والناشئين لكرة الطاولة موسم 2024-2025، بعدما فرض نجوم «الفرسان» سيطرتهم على منصة التتويج في فئة «زوجي الرجال»، بحصد «الثنائي» جاسم لنجاوي وصلاح عبدالحميد الميدالية الذهبية، على حساب ثنائي الشارقة أحمد سعيد ولي هونج المتوجين بالميداليات الفضية، فيما تقاسم المركز الثالث كلٌ من الثنائي نبيل الزرعوني وبيترو كيم «الشارقة»، ودمتري زخروف وإبراهيم سيف «شباب الأهلي». 

أخبار ذات صلة
التعليم في السودان.. تداعيات كارثية للنزاع ودعم إماراتي متواصل
«اليونيسف» لـ «الاتحاد»: الإمارات في مقدمة الداعمين لتوفير التطعيمات عالمياً

وفي فئة زوجي الناشئين، توَّج «ثنائي» الشارقة، أحمد سعيد ولي هونج، باللقب والميداليات الذهبية، بفوزهما على ثنائي النصر، علي الحواي ويوسف الحواي، بينما ذهبت الميداليات البرونزية جائزة المركز الثالث مناصفةً إلى «ثنائي» الوصل، ناصر المري وزكريا يحيى، و«ثنائي» الشارقة، محمد سعيد وفيصل محمد.
وشهدت مراسم التتويج حضور عبدالرحمن المنهالي، عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة والمدير المالي، الذي قام بتكريم الفائزين بالكؤوس والميداليات.

الإمارات
كرة الطاولة
شباب الأهلي
الشارقة
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
الرياضة
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
اليوم 03:27
التزام إماراتي راسخ في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التعليم في السودان.. تداعيات كارثية للنزاع ودعم إماراتي متواصل
اليوم 02:31
جانب من اجتماع أسعد الشيباني في مجلس الأمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
اليوم 02:31
الرئيسان ترامب وزيلينسكي خلال لقائهما أمس بالفاتيكان على هامش جنازة البابا فرنسيس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين مستعد للتفاوض مع أوكرانيا وترامب متشكك
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©