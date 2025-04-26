«طائرة» بني ياس وحتا والنصر وشباب الأهلي تُحلق في «كأس الإمارات»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حجزت فرق بني ياس وحتا والنصر وشباب الأهلي مقاعدها في الدور نصف النهائي لكأس الإمارات، ثالث بطولات موسم 2024-2025 لفئة الرجال في الكرة الطائرة، بتخطي «السماوي» عقبة منافسه الجزيرة 3-2، وتفوق «الإعصار» على العين 3-1، و«العميد» على حساب الوصل 3-1، و«الفرسان» بفوزه أمام عجمان 3-1، ضمن مباريات الدور ربع النهائي التي أقيمت مساء الجمعة.

وتجاوز بني ياس، بطل ثنائية الدوري وكأس الاتحاد هذا الموسم، منافسه الجزيرة في مواجهة «الديربي» على صالة نادي الوصل، بفوز مثير بنتيجة 3-2، وجاءت تفاصيل الأشواط كالتالي: (22-25,25-19,26-28,25-21,15-11)، ليتأهل لملاقاة حتا في نصف النهائي، بعدما نجح الأخير في التغلب على العين 3-1 بنتائج الأشواط (25-18,25-14,22-25,25-16).

من جانبه، حجز شباب الأهلي «حامل اللقب» مقعده في نصف النهائي بالفوز على عجمان 3-1، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي النصر، وجاءت نتائج الأشواط: (25-16,25-23,20-25,28-26)، ليلتقي «الفرسان» مع النصر في ديربي جديد، بعدما تفوق «العميد» على الوصل 3-1 بنتائج الأشواط (25-18,25-17,22-25,25-16).

وتُقام البطولة بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة، بمشاركة ثمانية أندية، وتشمل سبع مباريات تبدأ من ربع النهائي، وصولاً إلى النهائي المقرر في 14 مايو المقبل، وراعت القرعة وضع بني ياس بطل الدوري على رأس المجموعة الأولى، وشباب الأهلي حامل لقب الكأس على رأس المجموعة الثانية.

وتقام مواجهتا نصف النهائي مساء الجمعة 9 مايو، حيث يلتقي بني ياس مع حتا، فيما يواجه النصر جاره شباب الأهلي.

يُذكر أن النسخة الأولى لكأس الإمارات انطلقت موسم 1979-1980، وتوج بلقبها نادي الشعب، فيما شهدت النسخة الـ 42 في الموسم الماضي 2023-2024 تتويج شباب الأهلي باللقب على حساب العين بنتيجة 3-1، وغابت البطولة في موسمي 1982-1983 و1990-1991 لأسباب استثنائية.