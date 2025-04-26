صلاح في الصدارة.. من يفوز بـ «الحذاء الذهبي» في أوروبا؟



معتز الشامي (أبوظبي)



يُعد «الحذاء الذهبي» بمثابة «الوسام الرفيع» الذي يطارده الجميع، خاصة في الدوريات الأوروبية الكبرى، ونال هاري كين «الجائزة المرموقة» في الموسم الماضي، مسجلاً 36 هدفاً، بعدما جمع 72 نقطة.

يتصدر محمد صلاح، لاعب ليفربول حالياً، القائمة في الموسم الحالي برصيد 54 نقطة، بعدما سجل 27 هدفاً في الدوري الإنجليزي، ويليه فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتينج لشبونة «51 نقطة»، وروبرت ليفاندوفسكي «برشلونة» وله 50 نقطة، وهاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ بـ 48 نقطة، وماتيو ريتيجي، لاعب أتالانتا وله 46 نقطة، ويحتل كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ويملك 4 لاعبين 42 نقطة، وهم عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، وألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي.