الأحد 27 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صلاح في الصدارة.. من يفوز بـ «الحذاء الذهبي» في أوروبا؟

صلاح في الصدارة.. من يفوز بـ «الحذاء الذهبي» في أوروبا؟
26 ابريل 2025 13:15

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
مدرب توتنهام يقاوم «الأجواء الهستيرية»!


يُعد «الحذاء الذهبي» بمثابة «الوسام الرفيع» الذي يطارده الجميع، خاصة في الدوريات الأوروبية الكبرى، ونال هاري كين «الجائزة المرموقة» في الموسم الماضي، مسجلاً 36 هدفاً، بعدما جمع 72 نقطة. 
يتصدر محمد صلاح، لاعب ليفربول حالياً، القائمة في الموسم الحالي برصيد 54 نقطة، بعدما سجل 27 هدفاً في الدوري الإنجليزي، ويليه فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتينج لشبونة «51 نقطة»، وروبرت ليفاندوفسكي «برشلونة» وله 50 نقطة، وهاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ بـ 48 نقطة، وماتيو ريتيجي، لاعب أتالانتا وله 46 نقطة، ويحتل كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، المركز السادس برصيد 44 نقطة.
ويملك 4 لاعبين 42 نقطة، وهم عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، وألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي.

ليفربول
محمد صلاح
ليفاندوفسكي
برشلونة
هاري كين
بايرن
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
الرياضة
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
اليوم 03:27
التزام إماراتي راسخ في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التعليم في السودان.. تداعيات كارثية للنزاع ودعم إماراتي متواصل
اليوم 02:31
جانب من اجتماع أسعد الشيباني في مجلس الأمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
اليوم 02:31
الرئيسان ترامب وزيلينسكي خلال لقائهما أمس بالفاتيكان على هامش جنازة البابا فرنسيس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين مستعد للتفاوض مع أوكرانيا وترامب متشكك
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©