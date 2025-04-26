لاعب «المواجهات الكبيرة».. يامال أكبر خطر يهدد الريال!



معتز الشامي (أبوظبي)



يواصل لامين يامال إثبات أنه ليس مجرد موهبة صاعدة، بل نجم راسخ في عالم كرة القدم، وفي سن السابعة عشرة، سجّل «جناح» برشلونة 14 هدفاً، و18 تمريرة حاسمة في الموسم الحالي، مقدّماً أداءً متميزاً في أهم المباريات لناديه ومنتخب بلاده، ولم يكن يامال مجرد موهبة واعدة، بل أسكت النقاد بأرقامه، والأهم من ذلك، لحظاته الحاسمة في المباريات وتأثيره في مباريات «الكلاسيكو» ملحوظ بالفعل، وبالتالي يراه جماهير «البلوجرانا»، أخطر عناصر الفريق، بل أكبر خطر يهدد ريال مدريد منذ تصعيده ليتحول إلى أيقونة الجيل الحالي.

وفي المباراة التي فاز فيها ريال مدريد 0-4 على ملعب سانتياغو برنابيو في أكتوبر الماضي، سجل يامال الهدف الثالث، وتعرض لإساءة من جانب مشجعي الفريق المضيف، ورد بقوة في نهائي كأس السوبر الإسباني، مسجلاً هدفاً مذهلاً يُذكر بأهداف كيليان مبابي وليونيل ميسي، كما أشعل شرارة الهدف الخامس في فوز برشلونة الساحق على ريال مدريد 1-5.

وجاء ذلك بعد لحظة مثيرة للجدل في الدوري الإسباني 2023-2024، عندما أُلغي هدف واضح سجله في البرنابيو، رغم تجاوز الكرة لخط المرمى بشكل واضح، وهو قرار لم يُصحّحه الحكم أو تقنية الفيديو المساعد «الفار».

ومساء اليوم «السبت» يخوض يامال ثالث نهائي احترافي له، وهو نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية، وتأثيره في البطولة بالغ بالفعل، إذ صنع هدفاً حاسماً لروبرت ليفاندوفسكي في ذهاب نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد «4-4»، وفي مباراة الإياب على ملعب ميتروبوليتانو، مرر الكرة إلى فيران توريس بتمريرة رائعة، مسجلاً هدف الفوز في المباراة التي انتهت بتفوق برشلونة بنتيجة 4-2.

فاز اللاعب الشاب بلقبين كبيرين «كأس الأمم الأوروبية مع إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني مع برشلونة»، وربما يضيف لقباً ثالثاً هذا الأسبوع، وعلى وشك التأهل إلى نهائي رابع إذا وصل برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تألق أيضاً.