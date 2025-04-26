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الرياضة

«ليون سيتي» يقترب من لقب دوري سنغافورة قبل مواجهة الشارقة آسيوياً

«ليون سيتي» يقترب من لقب دوري سنغافورة قبل مواجهة الشارقة آسيوياً
26 ابريل 2025 15:07

علي معالي (أبوظبي)

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ابتعد فريق ليون سيتي سيلورز بصدارة الدوري السنغافوري بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه، بعد الفوز على ألبيريكس نيجاتا 2-0 في الجولة الـ 32، وأصبح الفريق على بُعد خطوات قليلة من التتويج بالدوري السنغافوري، قبل أن يلتقي الشارقة في نهائي دوري أبطال آسيا 2، والمقرر لها في سنغافورة يوم 18 من الشهر المقبل.
ويعيش الفريق السنغافوري فترة ذهبية هذا الموسم، حيث يحتاج إلى الانتصار في 3 من أصل 4 مباريات ليتوج بلقب الدوري، إضافة إلى تأهله إلى نهائي الكأس، وذلك بخلاف نهائي دوري أبطال آسيا 2، وبالتالي يعتبر الموسم الحالي استثنائياً للغاية للفريق والملقب بـ «البحارة».
ويضم فريق ليون سيتي في صفوفه 6 لاعبين محترفين من مدارس مختلفة، وهم المهاجم البلجيكي ماكسيم ليستاين (32 عاماً)، ثاني هدافي الفريق برصيد 12 هدفاً، ويلعب مع ليون للموسم الثالث على التوالي، وسجل في الموسم الماضي 25 هدفاً في 24 مباراة، والمهاجم الألماني لينارت داي (33 عاماً)، وهو قناص وهداف الفريق برصيد 27 هدفاً، في موسمه الأول مع «البحارة»، والهولندي بارت راميسلار (28 عاماً) لاعب خط الوسط، (9 أهداف)، الأسترالي بيلي كولين رايت (32 عاماً) وهو مدافع قوي وأحد العناصر البارزة في صفوف الفريق، وسجل 4 أهداف هذا الموسم ببطولة الدوري المحلي، والمدافع الكرواتي توني داتكوفيتش (31 عاماً)، وسجل 4 أهداف، والبرتغالي دييجو كوستا (21 عاماً).
يرى المدرب الصربي رانكوفيتش أن فريقه يعيش مرحلة هي الأزهى، ويقول: «سعادتي كبيرة بما نقدمه على كافة المستويات، ونتطلع إلى كل مباراة، نحن نعشق اللعب، لقد لعبنا ما يقارب 50 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، لذا في هذه المرحلة، يمكننا القول إننا نحب اللعب أكثر من التدريب».

الشارقة
دوري أبطال آسيا
سنغافورة
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