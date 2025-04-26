تنظيمية «القفال 34» إلى جزيرة صير بونعير الأربعاء

دبي (الاتحاد)

تتوجه إلى جزيرة صير بونعير يوم الأربعاء المقبل، قافلة اللجنة التنظيمية لسباق القفال الرابع والثلاثين للمسافات الطويلة، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي سينطلق من هناك يوم الجمعة المقبل، لمسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً نحو خط النهاية قبالة شواطئ دبي.

ويجمع السباق الكبير يوم الجمعة نخبة الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، حيث سيرسمون لوحة وطنية رائعة عندما يجتمعون في خط البداية في احتفاء استثنائي بماضي الأوليين من الآباء والأجداد في مشهد العودة من رحلة الغوص بعد نهاية موسم البحث عن الخير والرزق الوفير في مياه الخليج العربي.

واكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات والترتيبات اللوجستية بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي أُخطرت بقرار إقامة السباق وتحديد موعده وكذلك الجدول الزمني الخاص بالحدث حيث سيرفع النادي واللجنة التنظيمية من وتيرة العمل في العديد من المواقع.