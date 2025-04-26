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الرياضة

ميلان يستعيد جهود ووكر

ميلان يستعيد جهود ووكر
26 ابريل 2025 16:55

لندن (د ب أ)

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من المتوقع أن يعود كايل ووكر لفريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، في مباراة الفريق أمام فينيسيا، المقررة إقامتها غداً الأحد بالدوري الإيطالي.
وغاب المدافع الإنجليزي، المعار من مانشستر سيتي، عن آخر ثلاث مباريات بسبب كسر في الكوع، تطلب تدخلاً جراحياً، ولكنه عاد للتدريبات مع بداية الأسبوع، وكان قريباً من المشاركة في المباراة التي فاز فيها ميلان على غريمه التقليدي إنتر 3-0 في إياب قبل نهائي كأس إيطاليا.
وبدلاً من ذلك، أصبح التركيز الآن منصباً على مباراة الغد أمام فينيزيا، المهدد بالهبوط، بينما يسعى فريق سيرجيو كونسيساو لإيجاد بعض الاستقرار، بعد الخسارة أمام أتالانتا في نهاية الأسبوع الماضي، وهي الهزيمة التي أنهت فعلياً آمالهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ميلان
كايل ووكر
الدوري الإيطالي
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