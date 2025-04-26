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الرياضة

نيس يعلن إصابة المصري عبد المنعم في الرباط الصليبي

نيس يعلن إصابة المصري عبد المنعم في الرباط الصليبي
26 ابريل 2025 17:02

باريس (رويترز)

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أعلن نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم، إصابة مدافعه المصري محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي.
ولم يذكر الفريق عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أية تفاصيل عن مدة غياب اللاعب عن صفوفه.
وخرج الدولي المصري (26 عاماً) مصاباً في الشوط الثاني من مباراة نيس أمام باريس سان جيرمان أمس الجمعة.
وانتهت المباراة بفوز نيس 3-1 ليلحق بالفريق المتوج بلقب الدوري الفرنسي أول هزيمة في البطولة المحلية هذا الموسم.
ويحتل نيس المركز الرابع برصيد 54 نقطة.
تعاقد الفريق الفرنسي مع عبد المنعم في أغسطس الماضي لمدة أربع سنوات، قادماً من الأهلي المصري. 

الدوري الفرنسي
منتخب مصر
الأهلي المصري
باريس سان جيرمان
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