«كوماندو جروب» تحرز لقب بطولة قطر الوطنية للجوجيتسو

أبوظبي (وام)

توجت أكاديمية «كوماندو جروب» بلقب بطولة قطر الوطنية للجوجيتسو، التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن تصدرت الترتيب العام على مستوى الأكاديميات برصيد 51600 نقطة، وسط مشاركة واسعة من نخبة اللاعبين من مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار سلسلة البطولات الاحترافية التي تنظمها الرابطة حول العالم، ضمن رؤيتها الرامية إلى تعزيز حضور رياضة الجوجيتسو إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لهذه الرياضة.

وشهدت البطولة حضور الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر، إلى جانب عدد من المسؤولين في السفارة، ما يعكس أهمية الحدث منصة رياضية وثقافية تعزز الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتعد بطولة قطر الوطنية محطة بارزة في مسيرة الرابطة على المستوى الإقليمي، لما توفره من بيئة مثالية لاكتشاف المواهب وصقل المهارات، وتعزيز ثقافة التنافس الشريف، فضلاً عن دورها في توطيد العلاقات الرياضية والثقافية بين الأكاديميات المشاركة.

وجددت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التزامها بمواصلة نشر هذه الرياضة عالمياً، وتنظيم بطولات احترافية بمعايير دولية تتيح الفرصة أمام اللاعبين من مختلف الدول لخوض تجارب تنافسية تسهم في تطوير مستواهم الفني.

وتواصل الرابطة تنفيذ أجندتها الدولية من خلال تنظيم بطولتين جديدتين اليوم، إحداهما في جنوب روسيا ضمن نطاق البطولات الإقليمية، والثانية في مدينة كرايوفا، ما يعكس اتساع نطاق حضور الرابطة على الساحة العالمية.

وتؤكد هذه النجاحات مجدداً قدرة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على بناء نموذج رياضي متكامل يُحتذى به، يعزز من تطور رياضة الجوجيتسو إقليمياً وعالمياً، ويدعم توجهات دولة الإمارات في الارتقاء بالرياضة كمجال للتقارب بين الشعوب وصناعة الأبطال.