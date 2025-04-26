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الرياضة

«الرئاسة» تتألق بـ«ثلاثية» في تحديات «العمالقة» بالمرموم

«الرئاسة» تتألق بـ«ثلاثية» في تحديات «العمالقة» بالمرموم
26 ابريل 2025 17:45

علي معالي (دبي)

شهد ميدان المرموم، تحديات سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان ختامي المرموم التراثي 2025، حيث خاضت نخبة المطايا 12 شوطاً مثيراً لمسافة 8 كيلومترات، تميزت بأداء قوي ومنافسة عالية المستوى في تحديات «العمالقة».
وكان التألق الأكبر لشعار هجن الرئاسة، الذي انتزع الفوز بثلاثة من الأشواط الرئيسية، حيث استهل الشعار الأحمر التحديات بانتصار «شواهين» تحت قيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري في الشوط الأول للحول، قاطعة المسافة بزمن بلغ 12:24:7 دقيقة.
وفي الشوط الثاني المخصص للزمول، خطف «بركان» لهجن الشحانية مع المضمر فاران محمد بن قريع الفوز بزمن وقدره 12:52:6 دقيقة.
وعاد التألق من جديد لهجن الرئاسة في الشوط الثالث للحول، عبر «زاخر» بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري، التي حققت توقيتاً مميزاً بلغ 12:20:8 دقيقة كان هو الأفضل في التحديات المسائية.
واختتمت «شواهين» سلسلة الانتصارات في الأشواط الرئيسية، وذلك في الشوط الرابع للحول لصالح هجن الرئاسة والمضمر محمد عتيق زيتون المهيري بتسجيل زمن قدره 12:28:3 دقيقة.

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التوقيت الأفضل 
وشهدت في الفترة الصباحية، إقامة 14 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، وسط مشاركة نخبة من الأسماء المتميزة.
وتألقت «الشايبة» لهجن الرئاسة في الشوط الأول المخصص للحول، حيث حسمت الصدارة تحت قيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي بزمن بلغ 12:15:3 دقيقة، لتحقق بذلك أفضل توقيت في الفترة الصباحية.
وذهبت صدارة الشوط الثاني للزمول إلى «الباز» لهجن الشحانية بقيادة جابر سالم فاران المري بزمن وقدره 12:56:1 دقيقة.
وفي الشوط الثالث للحول، تألقت «الشاهينية» بشعار هجن الرئاسة وبقيادة محمد زيتون المهيري، ونجحت في تسجيل توقيت بلغ 12:21:6 دقيقة.
وعادت هجن الرئاسة للواجهة في الشوط الرابع للحول عبر «الفاتنة» مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، التي قطعت المسافة في زمن قدره 12:26:6 دقيقة.

هجن الرئاسة
سباقات الهجن
مهرجان المرموم التراثي
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