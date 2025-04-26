فارهولم يحطم رقمه العالمي في «الدوري الماسي»



فوجيان (أ ف ب)

حطّم النرويجي كارستن فارهولم الرقم القياسي العالمي لسباق 300متر حواجز، في لقاء شيامن، ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الماسي لألعاب القوى، متجاوزاً رقمه السابق بفارق 0.21 ثانية.

واجتاز العداء النرويجي البالغ 28 عاماً، وصاحب الرقم القياسي العالمي في سباق 400 متر خط النهاية بزمن 33.05 ثانية.

وحطّم فارهولم الفائز بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز في أولمبياد طوكيو 2020، والفضية في باريس العام الماضي، أفضل رقم عالمي سابق له، وهو 33.26 ثانية، والذي حققه قبل أربع سنوات في أوسلو.

وكانت الكينية فايث كيبيجون على بُعد 0.23 ث من تحطيم رقم قياسي عالمي دام عقوداً طويلة في سباق 1000م للسيدات، وهي فئة غير مدرجة أولمبيا، محققة زمناً قدره 29.21 ثانية.

وقالت العداءة الكينية «سارت الأمور كما أرغب في أن استهل موسمي بطريقة جيدة، وأردت أن أقدم أفضل أداء، وكان قريباً جداً من الرقم القياسي العالمي».

وفاز النجم السويدي أرمان «موندو» دوبلانتيس بمسابقة القفز بالزانة بسهولة، بعدما وثب 5.92 متر، لكنه فشل في ثلاث محاولات قام بها لتخطي حاجز الـ6.01 متر.

ويحمل دوبلانتيس الرقم القياسي العالمي للقفز بالزانة بـ 6.27 م حققه في فبراير الماضي.