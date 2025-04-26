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الرياضة

تشيلسي ينعش «أمل التأهل» إلى «أبطال أوروبا»

تشيلسي ينعش «أمل التأهل» إلى «أبطال أوروبا»
26 ابريل 2025 18:32

 
لندن (رويترز)

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أنعش تشيلسي آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بفوزه 1-صفر على ضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل هدف رائع في الشوط الأول من مهاجمه نيكولا جاكسون.
وأطلق المهاجم السنغالي، الذي تلقى تمريرة من إنزو فرنانديز، تسديدة أرضية زاحفة من عند حدود منطقة الجزاء في الزاوية السفلى لمرمى جوردان بيكفورد حارس إيفرتون في الدقيقة 27، ليحرز أول أهدافه في أربعة أشهر.
ودفع الفوز فريق المدرب إنزو ماريسكا لاحتلال المركز الرابع برصيد 60 نقطة، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يلتقي الأحد مع نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويحتل إيفرتون المركز 13.
وكان ينبغي على تشيلسي تسجيل المزيد من الأهداف، لكن تم إحباطه بفضل الدفاع العنيد وبيكفورد الذي تصدى للعديد من التسديدات أبرزها من نوني مادويكي، واستمر غياب كول بالمر عن تسجيل الأهداف منذ ثلاثة شهور، ليفشل تشيلسي مرة أخرى في الاستفادة من البداية الجيدة، وتعرض صاحب الأرض لضغط في آخر ربع ساعة من إيفرتون الذي حاول إدراك التعادل.
وبدا على ماريسكا، الذي يقضي عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، القلق أثناء متابعة المباراة من مقصورة الصحفيين ويصرخ نحو الملعب ومقاعد البدلاء بين الحين والآخر مع قرب نهاية المباراة.
وتصدى حارس تشيلسي روبرت سانشيز لفرصة جيدة من بيتو في الدقيقة 63 وتصدى لمحاولة من السنغالي إدريسا جي بعدها بدقائق، كما أنقذ مرماه من تسديدة قوية لدوايت ماكنيل قبل النهاية بدقيقتين ليحافظ على فوز فريقه، ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 

الدوري الإنجليزي
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تشيلسي
إيفرتون
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