كيف يعوض برشلونة ليفاندوفسكي في نهائي الكأس أمام ريال مدريد؟



معتز الشامي (أبوظبي)



يقام «الكلاسيكو» الثالث هذا الموسم في إشبيلية، الليلة، حيث يجدد برشلونة وريال مدريد تنافسهما الشهير في نهائي كأس ملك إسبانيا، وتحمل المواجهة رقم 260 بين أكبر ناديين في إسبانيا، والنتيجة بالغة الأهمية لكل منهما، ويخوض برشلونة موسماً رائعاً تحت قيادة هانسي فليك، وتمثل الكأس اللقب الثاني في سعيه إلى الثلاثية التاريخية.

وألحق برشلونة هزيمتين ثقيلتين بغريمه اللدود هذا الموسم؛ الفوز 5-2 في كأس السوبر، و4-0 بالدوري في سانتياغو برنابيو، وبعد نهائي كأس الملك، يخوض «البلوجرانا» ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام وإنتر ميلان الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يفوز «الكتالوني» أيضاً بالدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يتقدم بـ4 نقاط عن ريال مدريد، مع تبقى 5 مباريات على النهاية، لكن فليك يفتقد هدافه ليفاندوفسكي في مباراتي ريال مدريد والإنتر، فكيف يتعامل برشلونة مع غياب هدافه؟

تعرض ليفاندوفسكي لإصابة عضلية خلال فوز برشلونة 4-3 على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع الماضي، وما زال برشلونة متحفظًا بشأن شدة الإصابة، لكن من المتوقع غيابه عن الملاعب لأسابيع عدة، في «ضربة موجعة»، وبينما يتصدر رافينيا ولامين يامال عناوين الصحف، قدم ليفاندوفسكي موسماً استثنائياً، حيث تألق اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً.

وسجل الدولي البولندي 40 هدفاً في جميع المسابقات مع برشلونة، أي ما يعادل 32% من إجمالي أهداف برشلونة «152 هدفاً»، ويعد ليفاندوفسكي هداف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، متقدماً على هاري كين ومحمد صلاح وكيليان مبابي، علاوة على ذلك، يُعد ليفاندوفسكي أيضاً التهديد الرئيسي لبرشلونة، على الرغم من تألق رافينيا، ويشكل ركيزة أساسية في هجومهم.

ويواجه فليك معضلة كبيرة في كيفية بناء فريقه لتعويض غياب ليفاندوفسكي، لكنه من المرجح أن يُشرك فيران توريس في الهجوم، وسجل نجم مانشستر سيتي السابق 17 هدفاً في 1537 دقيقة هذا الموسم، أي بمعدل هدف كل 90 دقيقة، تُعد مهمة استبدال أحد أفضل المهاجمين في آخر 20 عاماً مهمةً صعبةً على توريس، لكن هناك ثقة بقدرته على الارتقاء إلى مستوى التوقعات

ومن المتوقع أن يكون فيران توريس بديله في الهجوم، مع وجود داني أولمو أو فيرمين لوبيز الأكثر ثباتاً خلفه، ومع ذلك، يتمتع توريس بصفات أخرى غير ليفاندوفسكي، مثل مرونة أكبر في الحركة، كما يُمكنه أن يكون أكثر فائدة في الضغط على الخصوم وإيجاد خيارات تمرير لبيدري ولامين يامال.