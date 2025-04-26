ريال مدريد وبرشلونة.. ما توقعات «أوبتا» لنهائي كأس إسبانيا؟



معتز الشامي (أبوظبي)



تكتب المنافسة الشرسة في كرة القدم الإسبانية فصلاً جديداً اليوم السبت، حيث يلتقي برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025، وبالنسبة لهانسي فليك، تمثل المباراة خطوة نحو «ثلاثية استثنائية» في موسمه الأول مع النادي.

وتوقعت شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فوز برشلونة للفوز باللقب بنسبة 40.7%، بينما حصل ريال مدريد على نسبة 32.8%، خلال الوقت الأصلي للمباراة، كما توقعت وصول المباراة إلى الوقت الإضافي بنسبة 26.5%.



ويقود المدرب الألماني برشلونة في صدارة الدوري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأصبح الآن على بُعد فوز من حسم الكأس المحلية، ويتقدم برشلونة حالياً على ريال مدريد بـ 4 نقاط في الدوري مع تبقي 5 مباريات.

وأدى الخروج المؤلم لريال مدريد من دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال إلى تكثيف الشائعات التي تربط أنشيلوتي بتدريب المنتخب البرازيلي، بينما يُطرح اسم تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، بديلاً محتملاً له، وحتى الفوز في نهائي الكأس ربما لا يكون كافياً لأنشيلوتي لإتمام عقده حتى عام 2026.

وستكون هذه المواجهة رقم 37 بين برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا؛ ويتفوق برشلونة في المواجهات المباشرة 16 إلى 13 بجانب «8 تعادلات»، ويعد برشلونة الفريق الأكثر تتويجاً بالبطولة، حيث رفع الكأس 31 مرة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 20 فوزاً، وسيطر برشلونة على المنافسة هذا الموسم، حيث حقق الفوز 4-0 في سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني، و5-2 في كأس السوبر.

وتوقعت شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فوز برشلونة للفوز باللقب بنسبة 40.7%، بينما حصل ريال مدريد على نسبة 32.8%، خلال الوقت الأصلي للمباراة، كما توقعت وصول المباراة إلى الوقت الإضافي بنسبة 26.5%.