إبسويتش يكمل «مثلث الهابطين» في «البريميرليج»



لندن (د ب أ)

أكمل إبسويتش تاون مثلث الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالخسارة خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة صفر- 3 ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة.

قبل أسابيع قليلة، هبط فريقا ساوثهامبتون وليستر سيتي، ولحق بهما إبسويتش تاون قبل أربع جولات من انتهاء المسابقة، لتهبط الأندية الثلاثة مجددا بعد موسم واحد فقط من صعودهما من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «شامبيونشيب».

أحرز أهداف نيوكاسل الثلاثة، ألكسندر إيزاك من ركلة جزاء ودان بيرن وويليام أوسولا في الدقائق 45 و56 و80 من المباراة التي أقيمت على ملعب «سان جيمس بارك».

وتأثر إبسويتش تاون بالنقص العددي في صفوفه، بعد طرد بين جونسون في الدقيقة 37، وبهذا الفوز قفز نيوكاسل يونايتد للمركز الثالث برصيد 62 نقطة، ليعزز من فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما إبسويتش تاون تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر، آخر مراكز الهبوط للدرجة الأولى.

وفي مباراة أخرى، فاز وولفرهامبتون واندررز على ليستر سيتي بنتيجة 3- صفر، أحرز ماتيوس كونيا ويورجن ستراند لارسن ورودريجو جوميز الأهداف الثلاثة في الدقائق 33 و56 و85، ليرفع ولفرهامبتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر، أما ليستر سيتي فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي مواجهة أخرى، فاز فولهام على ساوثهامبتون بنتيجة 2 -1 تقدم ساوثهامبتون بهدف جاك ستيفنز في الدقيقة 14، ورد الفريق اللندني بهدفين أحرزهما إيميل سميث روو وريان سيسينيون في الدقيقتين 72 و92 ورفع فولهام رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن، بينما بقى ساوثهامبتون في ذيل الترتيب برصيد 11 نقطة في المركز العشرين.

كما تغلب برايتون على ضيفه وستهام يونايتد بنتيجة 3 -2 بعد مباراة مثيرة، أنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدف ياسين العياري في الدقيقة 13، ورد وستهام بهدفين أحرزهما محمد قدوس وتوماس سوتشيك في الدقيقتين 48 و83، وانتزع برايتون نقاط المباراة بهدفين في الدقائق الأخيرة، سجلهما كاورو ميتوما وكارلوس كوماه في الدقيقتين 89 و92، ورفع برايتون رصيده إلى 51 نقطة في المركز التاسع، متخلفاً بفارق الأهداف عن فولهام صاحب المركز الثامن، بينما تجمد رصيد وستهام يونايتد عند 36 نقطة في المركز السابع عشر، وأفلت من شبح الهبوط قبل آخر أربع جولات.