دورتموند يعزز فرصة التأهل إلى «أبطال أوروبا»



سنسهايم (رويترز)



استقبل بروسيا دورتموند هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن فالديمار أنطون نجح في تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، لينتزع دورتموند الفوز 3-2 على مضيفه هوفنهايم في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ما عزز فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل ثلاث مباريات من نهاية المسابقة.

وسجل أنطون هدف الفوز في المرمى الخالي قبل ثوانٍ من نهاية المباراة، ليقفز دورتموند إلى المركز السادس برصيد 48 نقطة، محققاً فوزه الرابع في آخر خمس مباريات بالدوري، ويبتعد دورتموند الآن بثلاث نقاط عن المركز الرابع، وهو آخر مركز يؤهل مباشرة لدوري الأبطال.

وسجل سيرو جيراسي، هداف دورتموند، هدف التقدم بعد تمريرة رائعة مبكرة من يوليان براندت في الدقيقة 20، ليحرز جيراسي هدفه 17 في الدوري.

وكاد أن يضيف الثاني بعد 14 دقيقة، لكن أوليفر باومان، حارس هوفنهايم تصدى بسهولة لركلة الجزاء الذي سددها الدولي الغيني بطريقة ضعيفة وعلى ارتفاع منخفض.

ولكن، هوفنهايم هو من سجل هدف التعادل عندما سيطر آدم هلوجيك على الكرة بصدره وأطلق تسديدة رائعة في الشباك.

وتقدم دورتموند بعد تسديدة مثالية من براندت ليسجل الهدف الثاني مباشرة من لمسة واحدة عند القائم البعيد في الدقيقة 74 بعدما هيأ دانييل سفينسون الكرة له ليقدم تمريرته الحاسمة الثانية في المباراة.

وظن هوفنهايم أنه ضمن التعادل عندما عادل بافيل كادرجابك النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن دورتموند واصل ضغطه ليسجل الدولي الألماني أنطون هدف الفوز.