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الرياضة

مدرب تشيلسي يشيد بالأداء القوي أمام إيفرتون

مدرب تشيلسي يشيد بالأداء القوي أمام إيفرتون
26 ابريل 2025 20:54

 
لندن (د ب أ)

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أشاد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، بالأداء القوي الذي قدمه الفريق ليخطو خطوة إلى الأمام في سعيه لبلوغ منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على إيفرتون 1- صفر في ملعب «ستامفورد بريدج»، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن ماريسكا قوله بعد المباراة: «في الشوط الأول سيطرنا على الأمور، وصنعنا الفرص، ولم نستقبل أهدافاً في شباكنا، في الشوط الثاني تراجعنا نوعاً ما»، فيما شاهد المدرب الإيطالي المباراة من المدرجات تنفيذاً لعقوبة إيقافه، بعد تلقيه ثلاث بطاقات صفراء في الموسم الجاري.
وأضاف: «كنا أقوياء بشكل كافٍ، حينما أحتاجنا لذلك، في المجمل أعتقد أننا نستحق الفوز ونحن سعداء».
وبحديثه عن روبرت سانشيز حارس الفريق: قال «يمكنك أن ترى كيف أحتفل معه زملائه بعد نهاية المباراة، الفريق يدرك جيداً أن روبرت لم يكن في أفضل أحواله وحاولوا مساعدته ودعمه».
وأضاف: «كان لديه العديد من اللحظات الرائعة هذا الموسم، مثل مباراة توتنهام على ملعبنا، لقد فزنا 1- صفر وقدم تصديا رائعاً».
وتابع ماريسكا: «من الطبيعي أن نتذكر اللحظات السيئة وليس اللحظات الجيدة، بالنسبة لروبرت نحن نتذكر الأخطاء لكن أيضاً لدينا الكثير من اللحظات الرائعة معه».

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