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الرياضة

صلاح يبحث عن «البصمة 21» أمام توتنهام

صلاح يبحث عن «البصمة 21» أمام توتنهام
26 ابريل 2025 21:08

 
علي معالي (أبوظبي)

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يبحث النجم المصري محمد صلاح قائد هجوم ليفربول عن مجد جديد، عندما يقود فريقه أمام توتنهام، الأحد، ضمن «الجولة 34» من الدوري الإنجليزي «البريميرليج» على استاد «أنفيلد»، حيث يحتاج «الريدز» لتجنب الهزيمة في المباراة ليتوج باللقب، في ظل تصدر الترتيب برصيد 79 نقطة، متقدماً بفارق 12 نقطة على أرسنال، فيما يحتل توتنهام المركز الـ16 برصيد 37 نقطة.
يذكر أن ليفربول فاز 6-3 على توتنهام في الدور الأول، وسجل محمد صلاح هدفين، وتمريرتين ذهبيتين، ويأمل جمهور «الريدز» في أن يكرر صلاح تألقه مجدداً، في ظل «صيام» اللاعب عن التهديف في آخر 4 مباريات بالدوري، وسبق لصلاح أن خاض 23 مباراة أمام توتنهام، مع 4 أندية مختلفة مع ليفربول، تشيلسي «إنجلترا»، فيورنتينا «إيطاليا»، بازل «سويسرا»، وحقق الفوز 14 مرة، مقابل 5 تعادلات و4 خسائر. 
وأسهم صلاح بـ20 هدفاً «سجل 15، صنع 5» في مبارياته الـ23 السابقة أمام توتنهام، علماً أن هذه الإحصائية تتضمن 11 هدفاً و4 تمريرات حاسمة في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي.
خاض محمد صلاح 47 مباراة مع ليفربول بمختلف البطولات هذا الموسم، وأسهم في 55 هدفاً «سجل 32 هدفاً، و23 تمريرة حاسمة»، ويتصدر صلاح ترتيب هدافي «البريميرليج» هذا الموسم، برصيد 27 هدفاً، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه هالاند، ويحتل صلاح المركز الأول في ترتيب اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في الدوري برصيد 18 تمريرة.

الدوري الإنجليزي
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ليفربول
توتنهام
محمد صلاح
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