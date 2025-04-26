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الرياضة

العربي يعبر الجزيرة الحمراء إلى «الثالث» في «الأولى»

العربي يعبر الجزيرة الحمراء إلى «الثالث» في «الأولى»
26 ابريل 2025 21:11

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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استعاد العربي توازنه بفوزه على مضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، فيما تفوق الحمرية على مصفوت 3-2، وفاز الذيد على مجد 2-1، في انطلاق «الجولة 25» من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، على أن تُختتم الجولة الأحد بثلاث مواجهات قوية أبرزها قمة الفجيرة ويونايتد، إلى جانب مبارياتي دبا مع جلف أف سي، وجلف يونايتد مع الإمارات، في ظل غياب الظفرة المتصدر «47 نقطة من 22 مباراة».
ونجح العربي، المتعثر في الجولة الماضية بالخسارة أمام دبا 0-1، في التفوق على مضيفه الجزيرة الحمراء 2-1 على استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة، وسجل «ثنائية» الضيوف فيكتور نوانيري في الدقيقة 16، وماجد العزيزي في الدقيقة 19، فيما اكتفى أصحاب الأرض بهدف «البديل» عمر ياسين في الدقيقة 78،   ورفع العربي رصيده إلى 42 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الحادي عشر.
وقلص الحمرية «العاشر» بـ22 نقطة الفارق مع ضيفه مصفوت «التاسع» بـ24 نقطة إلى نقطتين فقط، بالفوز عليه 3-2 في مباراة مثيرة،   تقدم الحمرية مرتين عبر هدفي عبدالله الحمادي في الدقيقة 38، ودروما ديو في الدقيقة 65، فيما أدرك مصفوت التعادل عن طريق يوسف النويري في الدقيقة 42، وأبريما جينج في الدقيقة 79، قبل أن يخطف عصام سحيتيت هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
وعلى استاد الذيد بالشارقة، تفوق الذيد على ضيفه مجد 2-1، بتوقيع لوكاس سيلفا في الدقيقة 70، وريجس توساتي في الدقيقة 82، فيما سجل أحمد مال الله هدف مجد الوحيد في الدقيقة 86، ورفع الذيد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن، مقابل 15 نقطة لمجد في المركز قبل الأخير.

دوري الدرجة الأولى
فريق العربي
الجزيرة الحمراء
الحمرية
مصفوت
الإمارات
الفجيرة
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