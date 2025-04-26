«الفرسان» يخوض «التحدي الصعب» في ضيافة «العنابي» بالدوري

مراد المصري (أبوظبي)

يخوض شباب الأهلي والشارقة، المتنافسان على اللقب، «اختبارين صعبين» أمام الوحدة وشباب الأهلي على التوالي، في «مباراتين مؤجلتين» من «الجولة 16»، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، مع اقتراب حسم سباق اللقب.

ويتوجه «الفرسان» متصدر الترتيب برصيد 55 نقطة إلى استاد آل نهيان في أبوظبي، للقاء «العنابي»، صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة، في مباراة تمثل «المحطة المفصلية»، مع اقتراب شباب الأهلي من استعادة «الدرع»، ويدرك أن الفوز على منافس بقوة الوحدة يجعله يقطع خطوة كبيرة، ويعانق الفريق اللقب، في حال حصد 7 نقاط في مبارياته المتبقية، بغض النظر عن نتائج مطارده الشارقة.

وشهد لقاء الدور الأول «غزارة تهديفية»، عندنا حقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً 5-4، وهو ما يجعلنا نترقب «مباراة مفتوحة» بين الفريقين مجدداً، خصوصاً أن الوحدة يتطلع إلى استعادة «نغمة الانتصارات»، بعد التعادل في آخر ثلاث مباريات على التوالي.

وتبرز الأسماء المعتادة في حسم هذا النوع من المباريات، وتحديداً سردار أزمون صاحب الـ 10 أهداف في شباب الأهلي، وعمر خربين مهاجم الوحدة الذي يملك 14 هدفاً، وسبق أن لعب في شباب الأهلي قبل موسمين، مع بقية الأسماء مثل كارتابيا ويوري سيزار ولوكا في «الفرسان»، وفاكوندو وبراهيما ديارا وأحمد نور الله في «العنابي».

ويستضيف الجزيرة منافسه الشارقة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في مباراة يسعى من خلالها «الملك» إلى مواصلة مطاردة شباب الأهلي المتصدر، حيث يملك 44 نقطة في المركز الثاني، فيما يأمل «فخر أبوظبي» في إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، مع وجوده في المركز السابع حالياً برصيد 31 نقطة.

ويتطلع الجزيرة إلى رد الاعتبار أمام الشارقة، بعدما خسر في مباراة الدور الأول بـ «رباعية»، إلى جانب استعادة التوازن عقب الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية أمام كلباء.