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الرياضة

كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
26 ابريل 2025 22:35

لندن (أ ف ب)

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قاد المهاجم الدولي السنغالي إسماعيلا سار فريقه كريستال بالاس إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بمساهمته الفعالة في الفوز على أستون فيلا 3-0 على ملعب ويمبلي في لندن وأمام 90 ألف متفرج في نصف نهائي النسخة 144.
وصنع سار الهدف الأول لإيبيريتشي إيزي (31)، قبل أن يسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 والرابعة من الدقائق السبع التي احتسبت وقتاً بدل ضائع.
ويلتقي كريستال بالاس في المباراة النهائية على الملعب ذاته في 17 مايو المقبل مع نوتنجهام فوريست أو مانشستر سيتي اللذين يلتقيان الأحد.
وقدّم كريستال بالاس مباراة رائعة، وصمد أمام الاندفاع الهجومي لأستون فيلا، واستحق بطاقته عن جدارة إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 1990 و2016 عندما حلّ وصيفا فيهما معاً.
في المقابل، تبخر حلم أستون فيلا في بلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية عشرة، في سعيه للتتويج بلقبه الأول في الكأس منذ 1957، عندما ظفر به للمرة السابعة الأخيرة، والأول محلياً منذ كأس الرابطة 1996.

إنجلترا
كأس الاتحاد
كريستال بالاس
أستون فيلا
مانشستر سيتي
نوتنجهام
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