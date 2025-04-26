أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا



إشبيلية (أ ف ب)



كرّس برشلونة تفوقه على غريمه التقليدي ريال مدريد هذا الموسم، عندما تغلب عليه 3-2، بعد التمديد «الوقت الأصلي 2-2» على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية، في مباراة نهائية مثيرة لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم وتُوج باللقب.

وسجل بيدري (28) وفيران توريس (84) والفرنسي جول كونديه (116) أهداف برشلونة الذي تغلب على النادي الملكي للمرة الثالثة هذا الموسم في مختلف المسابقات معززاً رقمه القياسي في عدد الالقاب في المسابقة «32»، والفرنسيان كيليان مبابي (70) وأوريليان تشواميني (77) هدفي ريال مدريد.