توريس: «المذاق أحلى» للفوز على ريال مدريد!

إشبيلية (رويترز)



سجل جول كوندي هدفاً في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي، ليقود برشلونة إلى فوز مثير 3-2 على غريمه ريال مدريد، في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، في أجواء صاخبة في ملعب لاكارتوخا في إشبيلية، وحقق الفريق «الكتالوني» اللقب للمرة 32 في تاريخه، بفضل تسديدة رائعة من المدافع الفرنسي في الدقيقة 116.

وكان بيدري لاعب برشلونة قد افتتح التسجيل في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، بعدما هيمن فريقه على الشوط الأول.

لكن الريال أمسك بزمام الأمور في الشوط الثاني، وأدرك البديل كيليان مبابي، الذي غاب عن التشكيلة الأساسية لعدم تعافيه بالكامل من إصابة في الكاحل، التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 70، وتقدم الريال في النتيجة بعد 7 دقائق بهدف سجله أوريلين تشواميني بضربة رأس، قبل أن يدرك فيران توريس التعادل من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 84، ليدفع بالمباراة إلى وقت إضافي شهد الهدف الثالث لبرشلونة ليحقق المدرب هانزي فليك لقبه الأول مع برشلونة في موسم مبهر ينافس فيه أيضاً على لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وأبلغ فيران توريس التلفزيون الإسباني «كان الوقت المناسب لمنح الجماهير ما يبهجهم، لنستمتع بذلك، لكن حذاري من التمادي في الاحتفال، لأننا نخوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في غضون أيام قليلة، أنا سعيد ومرهق، دون شك، كانت أكثر مباراة تتطلب مجهوداً بدنياً أخوضها في حياتي، لكننا فريق رائع لا يستسلم أبداً، مذاق الفوز أحلى بهذه الطريقة، خاصة عندما يكون المنافس هو ريال مدريد».