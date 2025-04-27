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الرياضة

الأهلي والهلال.. «الموعد الناري» في «نخبة آسيا»

الأهلي والهلال.. «الموعد الناري» في «نخبة آسيا»
27 ابريل 2025 09:03

 
جدة (أ ف ب)

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بلغ الأهلي السعودي نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بفوزه على بوريرام يونايتد التايلاندي 3-0 على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة أمام 43027 ألف مشاهد، واكمل النصر الثلاثية السعودية، بفوزه على يوكوهاما مارينوس الياباني 4-1، ليصل بدوره إلى دور الأربعة.
في المباراة الأولى، سجل ثلاثية الأهلي كل من الجزائري رياض محرز (4) والبرازيليين جالينو (6) وفيرمينو (30)، ويجمع نصف النهائي بين الأهلي ومواطنه الهلال الذي اكتسح جوانجو الكوري الجنوبي 7-0.
وفي الثانية، سجل رباعية النصر كل من الكولومبي جون دوران (27 و49)، السنغالي ساديو ماني (31)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (38)، فيما سجل كوتا واتانابي هدف يوكوهاما في الدقيقة 53، قبل أن يطرد بعد 20 دقيقة لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية.
ولم يسبق للنصر أن فاز باللقب، بل اكتفى بلقب الوصيف عام 1995، وبلوغ نصف النهائي في 2020 و2021، في حين خرج يوكوهاما الذي كان يبحث عن لقبه الأول، بعد احتلاله للوصافة الموسم الماضي أمام العين الإماراتي، مهدراً تقدمه ذهاباً 2-1 بتعرضه لخسارة ساحقة إيابا 1-5.

دوري أبطال آسيا للنخبة
السعودية
الأهلي
الهلال
النصر
كريستيانو رونالدو
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