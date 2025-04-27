الرقم «مفاجأة».. مكافأة برشلونة بعد حسم كأس ملك إسبانيا

معتز الشامي (أبوظبي)

فاز برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء أمس السبت، محققاً لقبه الثاني والثلاثين، وتعد بطولة كأس ملك إسبانيا واحدة من المسابقات التي لا تكسب الكثير من الأرباح، بحسب صحيفة «آس» الإسبانية.

ويتسم نظام التوزيع الاقتصادي لهذه المسابقة بالتعقيد، لكن باختصار، فإن برشلونة، بتتويجه بالبطولة، سيضيف 1.2 مليون يورو إلى خزائنه، وريال مدريد، بصفته الوصيف، سيحصل على مليون يورو، وتظهر ضعف هذه الأرقام عند مقارنتها، على سبيل المثال، بأبطال كأس العالم للأندية التي ستقام في الصيف المقبل، حيث سيحصل الفائز بالحدث الذي سيقام في الولايات المتحدة على 125 مليون دولار، أي ما يعادل 110.5 مليون يورو تقريباً، ويتنافس ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري، الذي تبلغ قيمته 60 مليون يورو، كما ينافس برشلونة أيضا على دوري أبطال أوروبا، والذي قد يكسبه منه نحو 100 مليون يورو.

تهدف الكأس، منذ تغيير شكلها، إلى توزيع الأموال على كل فرق كرة القدم الإسبانية، وليس فقط الفرق المتأهلة للنهائيات، وتجمع الكأس ما يقرب من 33 مليون دولار في كل موسم عن طريق حقوق البث التلفزيوني، ويقسم هذا المبلغ على فروع مختلفة.

في البداية، 90% من هذه الإيرادات تذهب إلى كرة القدم الاحترافية (حوالي 29.5 مليون دولار) والـ10% المتبقية تذهب إلى كرة القدم للهواة ومشاركيها في الكأس (أكثر من 3 ملايين دولار)، وبالعودة إلى مبلغ 29.5 مليون يورو المخصص لكرة القدم الاحترافية، وهو ما يخص برشلونة وريال مدريد؛ تذهب 90% من المبلغ إلى أندية الدرجة الأولى و10% إلى أندية الدرجة الثانية.

وهذا يعني أن هناك نحو 26.5 مليون يورو توزع على فرق الدوري الإسباني؛ 50% منها بالتساوي بين الفرق العشرين، حصل برشلونة وريال مدريد والـ18 نادياً الآخرين بالفعل على نحو 660 ألف يورو، على أن توزع الـ50% الأخرى بحسب التقدم في مراحل البطولة.