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الرياضة

ملك النهائيات.. هانسي فليك يواصل «السجل المثالي»

ملك النهائيات.. هانسي فليك يواصل «السجل المثالي»
27 ابريل 2025 10:55

معتز الشامي (أبوظبي)

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حقق هانسي فليك مدرب برشلونة، الفوز السابع له من أصل 7 نهائيات خاضها في مسيرته التدريبية، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم، بعد فوزه 3-2 في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد، مساء أمس السبت.
وتمكن المدرب الألماني، في موسمه الأول مع برشلونة، من التغلب على ريال مدريد في المباراتين النهائيتين اللتين خاضهما، الأول، كأس السوبر الإسباني في يناير الماضي، بنتيجة (5-2)، ثم كأس الملك، البطولة الأولى من بين الألقاب الثلاثة الكبرى، التي ينافس عليها هذا الموسم. 
وقبل برشلونة، قاد فليك بايرن ميونيخ، للفوز في 5 نهائيات، حيث حصل العملاق البافاري على ألقاب، دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان (1-0)، وكأس السوبر الأوروبي، ضد إشبيلية (2-1)، وكأس العالم للأندية، ضد تيجريس (1-0)، وكأس ألمانيا ضد باير ليفركوزن (4-2)، وكأس السوبر الألماني، ضد بروسيا دورتموند (3-2)، ويحلم المدرب الألماني بتحقيق الثلاثية، والتي لا يفصله عنها سوى 8 مباريات بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر «الليجا» بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد قبل 5 جولات من النهاية، ويخوض ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام إنتر ميلان، هذا الأسبوع. 
وفي المقابل، وصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى ما يقرب من 350 مباراة مع ريال مدريد في فترتيه كمدرب، ويعد المدرب الأكثر نجاحاً في تاريخ «الميرينجي»، حيث حقق 15 لقباً، وفي المجمل، خاض المدرب الإيطالي، مع انطلاق بطولة كأس ملك إسبانيا، 17 نهائياً مع ريال مدريد، 5 في كأس السوبر الإسباني، و3 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس ملك إسبانيا، و3 في كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس الإنتركونتيننتال مرة واحدة، ومع هزيمة السبت، يكون الإيطالي قد خسر 4 نهائيات، واحدة في الكأس، و3 مباريات في كأس السوبر الإسباني.

برشلونة
ريال مدريد
كأس ملك إسبانيا
هانسي فليك
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