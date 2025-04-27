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الرياضة

الصحف الكتالونية: «كأس السعادة» تمحو آثار «لُعبة بيريز»!

الصحف الكتالونية: «كأس السعادة» تمحو آثار «لُعبة بيريز»!
27 ابريل 2025 11:16

عمرو عبيد (القاهرة) 

كانت أفراح الصحف الكتالونية عارمة بعد التتويج باللقب الثاني هذا الموسم على حساب «الريال»، وعنونت «موندو ديبورتيفو» غلافها بـ «كأس السعادة»، بينما قالت «سبورت» إن لاعبي «البارسا» أكبر من كونهم أبطال، في حين كتبت «لي سبورتيو» أن هذا الجيل من اللاعبين أعاد إلى الأذهان ذكريات «الكتيبة الذهبية»، إذ أنهم يسيرون على درب السيطرة المُطلقة في إسبانيا، والقوة والمتعة والتفوق الكامل على الغريم الأزلي، ريال مدريد.
«موندو ديبورتيفو» احتفت بالمدرب هانسي فليك، وقالت إنه حصد لقبين على حساب ريال مدريد مُباشرة، بنسبة نجاح 100%، ويأمل في استكمال «الثُلاثية المحلية» بتأمين لقب الدوري أيضاً، وتحدثت عن «روعة» أداء الفريق وقتاله حتى النهاية، بينما وجهت بعض العبارات القاسية لما وصفته بـ «لُعبة بيريز المُشينة»، في محاولة للضغط على الحكام قبل المباراة، وهو ما تراه تحقق خلال أحداثها، إذ نشرت تقريراً مُفصلاّ حول 3 حالات تحكيمية، ترى أنها ركلات جزاء صحيحة لـ «البارسا»، بداية من لمسة يد فالفيردي داخل منطقة الجزاء، مروراً بجذب سيبايوس لكوبارسي في ركلة ركنية، نهاية بالضربة المُباشرة من روديجر لقدم توريس.

 

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ونقلت «سبورت» و«لي سبورتيو» تصريحات لامين يامال، التي قال فيها، إن ريال مدريد لن يتمكن من الفوز على برشلونة أبداً هذا الموسم، كما ذكرت ما كتبه النجم السابق، جيرارد بيكيه، عقب المباراة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، بأن «الخير دائماً يفوز في النهاية».
وبعيداً عن الصحف الإسبانية، اهتمت نظيرتها الإيطالية بتلك المباراة، خاصة أنها تأتي قبل المواجهة المرتقبة لفريقها، إنتر ميلان، مع برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال، ونشرت «لا جازيتا» تقريراً تفصيلياً عنونته بقولها «إنتر.. هل شاهدت برشلونة جيداً»، وكتبت: إن الفريق «الكتالوني» قد يأتي مُرهقاً بعد تلك الليلة، لكنه مفعم بالسعادة والنجاح وحيوية «مجموعة من الأطفال» قادرين على القتال والفوز في أي وقت.

ريال مدريد
برشلونة
كأس ملك إسبانيا
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