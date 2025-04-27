«براق» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب

أبوظبي (الاتحاد)

حصد المهر «براق» لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في ثاني سباقاتها العالمية بنسختها الـ 32، التي أقيمت في مضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء، ضمن سباقات المهرجان الإماراتي المغربي.

وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وتعزيز حضوره في مشهد السباقات العالمية، ودعم الملاك والمربين حول العالم وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيول العربية، دعماً لخطط الحفاظ على مسيرته التراثية الرائدة.

ونجح المهر «براق» المنحدر من نسل «مهاب X شموس» للمالك والمدرب محمد ديساوي، والمولد ياس لإدارة سباقات الخيل، وتحت قيادة الفارس فضل عبدالرحيم، في تسجيل حضور قوي وتقديم أداء استثنائي قاده لحصد لقب المحطة المغربية عن جدارة وبراعة كبيرتين، بعد أن فرض قوته وصدارته لمجموعة الخيل المشاركة منذ منعطف النهاية وحتى لحظة الحسم في السباق الرملي الذي أقيم لمسافة 2100 متر، والمخصص للخيول من أربع سنوات فما فوق ضمن الفئة الثالثة، حيث شهد السباق مشاركة 17 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في المغرب وشمال أفريقيا وأوروبا.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 2:27:33 دقيقة، وجاء بالمرتبة الثانية «فيكا جرين»، فيما حل بالمرتبة الثالثة «ماموني فال».

ويأتي تنظيم المهرجان الإماراتي المغربي في ضوء الروابط التاريخية المشتركة والعلاقات الثنائية المميزة والروابط المتينة التي تجمع الإمارات بالمملكة المغربية الشقيقة، كما يقام برعاية سلسلة سباقات الكأس الغالية بنسختها الاستثنائية هذا العام وبجوائزها الكبيرة، حيث شهد المهرجان تنظيم فعاليات متنوعة ومصاحبة لكافة فئات المجتمع المغربي، بجانب 8 أشواط.

حضر السباق وتوج الأبطال، مسلم العامري عضو اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة وعمر الطنيجي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى المغرب، وفيصل الرحماني، الأمين العام للجنة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بجانب عمر الصقلي، المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس وهشام دباغ، نائب المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس.

من جانبه، قال مسلم العامري، عضو اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «تابعنا المهرجان الإماراتي المغربي، والذي أكد قوة ومتانة روابط الأخوة والشراكة بين البلدين الشقيقين، كما عكس الحضور القوي لسباقات الكأس الغالية التي شهدت مشاركة كبيرة من نخبة الملاك والمرابط في المغرب وشمال أفريقيا وأوروبا، ما يدل على مكانة الحدث ومسيرته التاريخية الرائدة في كافة مضامير العالم، مثمناً الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان واهتمامه الكبير بتطوير مسيرة الخيل العربي وقيادتها لأعلى المراتب العالمية».

من جهته قال فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «بدايةً، أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تثميناً وعرفاناً بتوجيهاته السديدة التي قادتنا لهذه النجاحات المبهرة التي شهدناها في المهرجان الإماراتي المغربي، الذي بدوره سلط الضوء على سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية ومكانتها التاريخية وريادتها في السباقات العالمية الكبرى، بجانب ما تشهده من مشاركة قوية لنخبة المرابط وأفضل الأسماء في عالم السباقات، معرباً عن سروره الكبير بالنجاحات والمكتسبات التي سجلتها محطة المغرب ودورها المهم في تحقيق الإضافة الجديدة لأجندة سباقاتنا لهذا العام».

مضيفاً: «نُشيد بدور وجهود الأشقاء في المغرب، وبالتحديد الشركة الملكية لتشجيع الفرس، على التنظيم الرائع، ونبارك للأخوة في المغرب أيضاً الفوز بلقب سباق الكأس الغالية الذي يعتبر الأعلى قيمة والأهم في تاريخ سباقات الخيل العربية على الصعيد الدولي».