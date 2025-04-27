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الرياضة

رونالدو يقترب من المئوية مع النصر

رونالدو يقترب من المئوية مع النصر
27 ابريل 2025 13:17

 
أبوظبي (الاتحاد)

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واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ مع النصر السعودي، بعدما قاد فريقه إلى فوز ثمين على يوكوهاما مارينوس الياباني 4-1، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف الثالث للنصر بطريقة رائعة، ليصل إلى هدفه رقم 97 بقميص «العالمي»، ويقترب أكثر من نادي المئة بقميص النصر، في إنجاز تاريخي جديد للنجم الذي لا يعرف التوقف عن تحطيم الأرقام.
وانضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023، واحتاج إلى أقل من موسمين ليقترب من تسجيل 100 هدف مع الفريق، وهو رقم استثنائي بالنظر إلى طبيعة المنافسات وكثافة المباريات، وخاض رونالدو 107 مباريات مع النصر بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 97 هدفاً وصناعة 19 آخرى، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 116 هدفاً، بمعدل هدف كل 80 دقيقة.
ولعب النجم البرتغالي دوراً محورياً هذا الموسم في مسيرة النصر المحلية والقارية، بتسجيله أهدافاً حاسمة وصناعة الفارق في المباريات الكبرى، وبات «الدون» على بُعد 3 أهداف فقط من دخول نادي المئة مع النصر، وهو ما قد يتحقق خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء في لقاء نصف نهائي دوري أبطال آسيا المنتظر، أو خلال مواجهة الاتحاد في الدوري السعودي. 

دوري أبطال آسيا للنخبة
السعودية
النصر
كريستيانو رونالدو
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