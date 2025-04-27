الشارقة يتصدر كأس «نجوم الإمارات» للكاراتيه



الشارقة (الاتحاد)



اختتمت كأس نجوم الإمارات الأولى للكاراتيه للمواطنين، فرق جماعي «كاتا وكوميتيه»، لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 188 لاعباً ولاعبة يمثلون شباب الأهلي، الشارقة، اتحاد كلباء، الذيد، الشارقة الرياضي للمرأة، شرطة دبي، والفجيرة للفنون القتالية، وأحرز الشارقة كؤوس 3 فئات: الأشبال والناشئين والشباب، فيما تُوج شباب الأهلي بكأس فئة الناشئات، وفاز الشارقة الرياضي للمرأة بكأس فئة الفتيات.

وتوَّج الفائزين، إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، إلى جانب محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، وهشام سري، المدير الفني، وأحمد ناصر الحرازي، رئيس لجنة التنظيم.

في فئة الفتيات، تُوج الشارقة الرياضي للمرأة بكأس البطولة، وتبعه الفجيرة للفنون القتالية وشباب الأهلي، وفي فئة الناشئات، أحرز شباب الأهلي المركز الأول، وتبعه الشارقة الرياضي للمرأة، والفجيرة للفنون القتالية، وفي فئة الأشبال، ذهب اللقب إلى الشارقة، وتبعه الفجيرة للفنون القتالية، والذيد ثالثاً، وفي فئة الناشئين، تُوج الشارقة بكأس البطولة، وتبعه شباب الأهلي، والذيد، وفي فئة الشباب، نال الشارقة المركز الأول، وتبعه شباب الأهلي، والذيد.