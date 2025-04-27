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الرياضة

كوندي: هذا ما نعيش من أجله في برشلونة

كوندي: هذا ما نعيش من أجله في برشلونة
27 ابريل 2025 13:47

 
إشبيلية (أ ف ب)


عبّر الفرنسي جول كوندي الذي أحرز هدف فوز برشلونة على غريمه ريال مدريد 3-2، في نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، عن فرحته بتتويج فريقه باللقب، وقال إن مثل هذه اللحظات هي «ما نعيش من أجله». 

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وسجل كونديه هدف الحسم في الشوط الإضافي الثاني (116)، ليحسم «كلاسيكو» مثيراً لمصلحة برشلونة الذي كرّس تفوقه على الريال هذا الموسم.
وقال كونديه لقناة «بارسا وان»: «ركضت في كل الاتجاهات بعد تسجيل الهدف لأحتفل مع الجماهير وزملائي، هذا ما نعيش من أجله، هذا سبب حبنا لكرة القدم، لأنها تمنحنا هذه المشاعر».
وقطع كوندي كرة مررها الكرواتي لوكا مودريتش إلى «البديل» الدولي المغربي إبراهيم دياز، فهيأها لنفسه وسددها قوية زاحفة على يمين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.
وأهدى الفرنسي فريقه الكاتالوني لقبه الـ 32 في الكأس، وهو رقم قياسي تاريخي.
أضاف بعد المباراة: «إنها ليلة متميزة جداً بالنسبة لي مع هذا الهدف، رأيت مودريتش يستعد لتمرير الكرة، وتمركزت بشكل صحيح، وعلى الرغم من أنني رأيت بعض اللاعبين إلى يميني، قررت التسديد مباشرة ونجحت».
وأشار كونديه إلى أن عودة برشلونة بعد تأخره 1-2 وتحقيق الفوز تثبت شخصية الفريق.
وتابع: «أنا سعيد جداً وفخور بالفريق. أظهرنا شخصيتنا مجدداً، وأثبتنا من نحن، حتى في لحظات الصعوبة نستمر في القتال، يمكن للجميع رؤية مدى التزام الفريق، الجميع يقاتل».
من جانبه، قال رئيس النادي جوان لابورتا: «حققنا إنجازات مهمة حتى الآن وأعدنا الفرح لجماهير برشلونة، ولا أعتقد أن ذلك محل شك».
وأضاف: «إنه يوم يدعو للفخر الكبير، أنا سعيد جداً وفخور للغاية بالفريق الذي نمتلكه والنادي الذي ننتمي إليه».
بدوره، صرّح الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة «يمكنهم (اللاعبون) إقامة حفلة، لا بأس بذلك».
وأضاف: «كان الأمر صعباً بعد هدف تقدم ريال مدريد، لكننا تمكنا من العودة، كانت لدينا فرصنا وقد فزنا، اللاعبون قاتلوا حتى النهاية من أجل هذا النادي».
وعلى الجانب الآخر، قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: «كنا قريبين جداً، حاولنا حقاً حتى النهاية».
وتابع: «استقبلنا هدفاً غريباً من الخلف حين كنا غير منظمين قليلاً، هذه الأمور قد تحدث في مباراة أمام برشلونة».

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