شباب الأهلي يحافظ على قمة دوري السلة



علي معالي (الشارقة)



حافظ شباب الأهلي على صدارته لدوري السلة، بالفوز على النصر 83-53، في بداية التجمع الثاني المقام حالياً على صالة نادي الشارقة، ضمن الجولة الرابعة من نهائيات البطولة، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 8 نقاط، ويملك «العميد» 5 نقاط.

ونجح الشارقة في رد الاعتبار أمام البطائح 106-97، ليواصل «الملك» مطاردة شباب الأهلي في سباق القمة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، والبطائح إلى 5 نقاط، حضر المباراتين جمهور كبير، يتقدمهم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وخالد المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد السلة، واللاعبون والحكام والمدربون.

في قمة شباب الأهلي والنصر، فرض «الفرسان» هيمنته من البداية إلى النهاية، من خلال التفوق في الأرباع الأربعة «20-15 و23-13 و22-15 و18-10»، وأدارها الطاقم الدولي سالم الزعابي، ومحيي الدين خطاب، وكوستاس، وراقبها الدولي حسين البلوشي.

وفي ديربي «الإمارة الباسمة» بين الشارقة الباحث عن استعادة أمجاده بالمنافسة على اللقب، والبطائح المتطور، والذي أضفى على البطولة قوة كبيرة ومنافسة مثيرة، جاءت المباراة متقاربة المستوى، وتبادل الفريقان التقدم في النتيجة، تفوق الشارقة في الربعين الأول والثالث 35-23 و25-23، والبطائح في الربع الرابع 25-20، والتعادل 26-26 في الربع الثاني، وأدار اللقاء الطاقم الدولي حمزة عباس، ومحمد ريان وعمر الأسمر، وراقبها الدولي حسين البلوشي.

من جانب آخر، تقام اليوم الجولة الخامسة بلقاء شباب الأهلي مع البطائح في الساعة السادسة مساءً، تعقبها مباراة النصر مع الشارقة على صالة نادي الشارقة.